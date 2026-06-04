Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ρόλο... Τζον Τραβόλτα- ΦΩΤΟ

Πώς θα σας φαινόταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με... στυλ και μαλλί Τζον Τραβόλτα από το Grease; Και όμως, το έκανε και αυτό ο Έλληνα σούπερ σταρ!

Ο λόγος; Η διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Kalshi, η οποία και φέρει την υπογραφή του όσον αφορά τις επενδύσεις που έχει κάνει, όπως γράφει το gazzetta.gr

Ο Έλληνας σούπερ σταρ «ντύθηκε» Τζον Τραβόλτα, αναβίωσε μ' έναν... τελείως διαφορετικό τρόπο το «Grease» και το παρουσίασε σ' ένα διαφημιστικό σποτ!