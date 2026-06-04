«Απόβαση» στην Ηγουμενίτσα των διαβόητων Hells Angels- ΒΙΝΤΕΟ

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα που κατέγραψε η κάμερα του thespro.gr στο λιμάνι της πόλης, όπου ομάδα μοτοσικλετιστών αποβιβάστηκε από το πλοίο Venezia, προερχόμενο από την Ιταλία. Οι μηχανές βγήκαν από τον χώρο του λιμανιού και κινήθηκαν προς την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας την πρώτη δυνατή εικόνα από το κύμα αφίξεων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, μοτοσικλετιστές φτάνουν και οδικώς, με την κίνηση να γίνεται αισθητή στους βασικούς δρόμους που οδηγούν προς την Ηγουμενίτσα και το Δρέπανο. Η παρουσία των μηχανών, των αναβατών και των οργανωμένων ομάδων έχει γίνει αισθητή στην περιοχή, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η πιο γνωστή και αμφιλεγόμενη λέσχη μοτοσικλέτας στον κόσμο

Η λέσχη μοτοσικλετιστών Hells Angels είναι η πιο γνωστή και αμφιλεγόμενη λέσχη μοτοσικλέτας στον κόσμο, τα μέλη της οποίας οδηγούν μεγάλου κυβισμού μηχανές Harley-Davidson. Το πρώτο κλαμπ ιδρύθηκε στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1940 και από τότε οι Hells Angels έχουν εξαπλωθεί σε Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία και Ρωσία.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη λέσχη εγκληματική οργάνωση, αφού μέλη της έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς και ανθρωποκτονίες. Επιχειρήσεις εναντίον των Hells Angels έχουν διεξαγάγει και οι αστυνομίες κρατών-μελών της Ε.Ε., ενώ προ δεκαετίας η ευρωπαϊκή υπηρεσία Europol είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου διαπιστώνοντας ανησυχητική εξάπλωση των Αγγέλων της Κολάσεως σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Ελλάδα. Εχει μάλιστα συσχετιστεί η επέκταση του κλαμπ με την ενδεχόμενη προσπάθεια ελέγχου της διακίνησης ναρκωτικών από τα μέλη των Hells Angels μέσω του επονομαζόμενου «βαλκανικού άξονα».

Το παρελθόν της οργάνωσης στην Ελλάδα

Δεν είναι η πρώτη φορά που η παγκόσμια συνάντηση των μελών της λέσχης φιλοξενείται στην Ελλάδα. Προ δεκαετίας, το καλοκαίρι του 2015, 4.000 μηχανόβιοι είχαν δώσει και πάλι το «παρών» στο κάμπινγκ στην παραλία Δρέπανο, της Ηγουμενίτσας. Στο περιθώριο της συνάντησης, μέλη των Hells Angels είχαν ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν 41χρονο Κερκυραίο, κυβερνήτη σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

Νωρίτερα, το 2014, παράρτημα της λέσχης στο Κορωπί είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης. Πέντε χρόνια μετά, με τον πόλεμο ανάμεσα σε μέλη αντίπαλων λεσχών να μαίνεται, είχε συσχετιστεί η δράση τους με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο αυτοκίνητο ενός 56χρονου Αυστραλού στη Γλυφάδα. Ο μηχανισμός είχε πυροδοτηθεί μόλις είχε βάλει το κλειδί στη μίζα του αυτοκινήτου, με την έκρηξη να τον τραυματίζει σοβαρά στα πόδια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας είχε επαφές με τους Hells Angels και πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια ανάμεσα σε Αθήνα και Ντουμπάι. Oπως εξάλλου ταξίδια στο Ντουμπάι πραγματοποιούσε και ο Eλληνοαυστραλός Aγγελος Παντέλης, ο οποίος περιγράφεται από τα ΜΜΕ της Αυστραλίας ως αρχηγικό μέλος των Αγγέλων της Κολάσεως και ταυτόχρονα ηγετική φυσιογνωμία στο εμπόριο κοκαΐνης διεθνώς.

Η έκθεση της ΕΥΠ

Εκτενής αναφορά στα μέλη των συνολικά οκτώ λεσχών των Αγγέλων της Κολάσεως γίνεται και σε απόρρητη έκθεση που συνέταξε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με βάση και στοιχεία που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Πληροφοριών (ΔΙΔΑΠ) της ΕΛ.ΑΣ. Σε αυτήν υπάρχουν εκτενείς αναφορές στα επιμέρους κλαμπ των Hells Angels στην Ελλάδα (Αθήνα, Κρήτη, Πάτρα, Κω, Ρόδο κ.ά.) καθώς και στα αρχηγικά μέλη τους.

Τα μέτρα

Πολλά από τα 4.500-5.000 μέλη των Hells Angels που θα μετάσχουν στην παγκόσμια συνάντηση στην Ηγουμενίτσα θα καταλύσουν στο κάμπινγκ στην παραλία Δρέπανο (υπολογίζονται σε περίπου 1.500 άτομα) και οι υπόλοιποι σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε Ηγουμενίτσα, Σύβοτα και αλλού. Το σχέδιο της αστυνομίας προβλέπει εμφανή παρουσία στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού αλλά και των τελωνείων, με δειγματοληπτικούς ελέγχους στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας αλλά και κατά μήκος της διαδρομής έως το Δρέπανο. Η αστυνομική διεύθυνση Θεσπρωτίας θα ενισχυθεί με διμοιρίες από όμορους νομούς, ενώ τουλάχιστον 30 αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» από την υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, αλλά και την ομάδα επιχειρήσεων, θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Ελλάδα κατά τις ημέρες της συνάντησης.