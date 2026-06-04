Καλλιθέα: Βρήκε διαρρήκτες στο σπίτι του, τους ξυλοκόπησε και συνελήφθη μαζί τους

Μια απίστευτη υπόθεση απόπειρας διάρρηξης και αυτοδικίας σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/6) στην Καλλιθέα, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο νεαροί Αιγύπτιοι ηλικίας 22 και 23 ετών παραβίασαν την πόρτα διαμερίσματος με σκοπό τη λεηλασία του. Ωστόσο, ο 55χρονος ιδιοκτήτης βρισκόταν μέσα στο σπίτι και αντέδρασε άμεσα, ερχόμενος στα χέρια μαζί τους.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με τη σύγκρουση να εξελίσσεται σε μάχη σώμα με σώμα. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν σοβαρά και οι τρεις εμπλεκόμενοι. Ο 22χρονος διαρρήκτης μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα.

Η υπόθεση πήρε όμως και απρόβλεπτη νομική διάσταση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών ανδρών. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής, ενώ ο 55χρονος ιδιοκτήτης κατέληξε και εκείνος στο κρατητήριο το ίδιο βράδυ.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη ασκήθηκαν κατηγορίες για πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Η ΕΛΑΣ διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.