Αδελφοκτονία στα Τρίκαλα: «Προμελετημένο έγκλημα» λέει η οικογένεια του θύματος

Σοκ έχει προκαλέσει στα Τρίκαλα η αδελφοκτονία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6), όταν ένας 86χρονος πυροβόλησε και σκότωσε με καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του στην είσοδο της κατοικίας του θύματος, με τις έρευνες της Αστυνομίας να συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και το χρονικό της οικογενειακής τραγωδίας.

Η οικογένεια του θύματος είναι σε κατάσταση σοκ. Μέλη της μιλώντας στο trikalavoice.gr αναφέρουν ότι «το φονικό είναι απότοκος της παλιάς διαμάχης μεταξύ των αδερφών». Η διαμάχη των δύο είχε ξεσπάσει πριν από 25 χρόνια, όταν και «έσπασαν» στα δύο την επιχείρησή τους στο χώρο της οικοδομής. Οι σχέσεις τους, όπως αναφέρουν άνθρωποι του περιβάλλοντός τους, δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ, παρά το ότι τα παιδιά τους, το καθένα από την πλευρά του, συνεργάζονταν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr, ο 86χρονος δράστης κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε. Όπως φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, καθάριζε την καραμπίνα που κατείχε νόμιμα, όταν αυτή εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον αδελφό του στα πλευρά, προκαλώντας διαμπερές τραύμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ο 82χρονος ήταν ήδη νεκρός. Ο 86χρονος συνελήφθη.

Γειτόνισσα του θύματος ανέφερε, ότι άκουσε τους πυροβολισμούς και έσπευσε στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου αντίκρισε τον 82χρονο νεκρό και τον φερόμενο ως δράστη να είναι ψύχραιμος και να επαναλαμβάνει, ότι «είχε σκάγια», αναφερόμενος στην καραμπίνα. Η ίδια προσπάθησε να ελέγξει τον σφυγμό του θύματος, διαπιστώνοντας ότι δεν είχε ζωτικά σημεία, ενώ ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα και παρέλαβε τον 82χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ίδια περιέγραψε επίσης τις πρώτες αντιδράσεις των συγγενών, σημειώνοντας την έντονη φόρτιση της οικογένειας, ενώ αναφέρθηκε και στην αντίδραση του γιου του θύματος, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, κινήθηκε εναντίον του θείου του. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, Δημήτρη Σαμαρτζή, υπάρχουν στοιχεία που ενισχύουν την πεποίθηση της οικογένειας, ότι η πράξη δεν ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, όπως υποστηρίζει ο φερόμενος δράστης, αλλά προμελετημένη ενέργεια.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι ο 86χρονος διατηρούσε καραμπίνα, παρότι δεν ήταν γνωστό ότι ασχολούνταν με το κυνήγι, ενώ κατά τους ισχυρισμούς της οικογένειας, περίμενε το θύμα στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.