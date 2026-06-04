Συνάντηση του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη είχε στο γραφείο της στην Αθήνα ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος με σκοπό να συζητηθούν μια σειρά ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου με αναφορά στον Δήμο Καλαβρύτων.

Στη συνάντηση μετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης.

Κατά τη συνάντηση με την Υπουργό ο Δήμαρχος Καλαβρύτων αναφέρθηκε εκτενώς στο μεγάλο έργο της πλήρους αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και της αξιοποίησης της Μαθητικής Εστίας Καλαβρύτων, εστίασε ιδιαίτερα στον σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί απ’ τον Δήμο για την δημιουργία εκεί Συνεδριακού Κέντρου, Ανοικτού Θεάτρου και φυσικά Πλανηταρίου το οποίο θα συνδέεται και με το Τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος» στον Χελμό.

Ήδη, απ’ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, φορέα στον οποίο ιδιοκτησιακά εξακολουθεί ν’ ανήκει ο χώρος της Μαθητικής Εστίας, έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη αναβάθμισης των χώρων.

Επιπλέον, ο κ. Παπαδόπουλος και η Υπουργός κ. Ζαχαράκη συζητήσαν και για μια σειρά από θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα ώστε, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις και να μπει το έργο αξιοποίησης των χώρων της Μαθητικής Εστίας σε τροχιά υλοποίησης.

Επιπλέον, ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε στην Υπουργό και το ζήτημα της στελέχωσης των σχολείων του Δήμου Καλαβρύτων, επισημαίνοντας ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να μην υπάρξουν κενά στην πλήρωση θέσεων δασκάλων και καθηγητών κατά την επόμενη σχολική χρονιά.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Καλαβρύτων έχει ήδη υποβάλει στοιχειοθετημένο αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας -αίτημα το οποίο το Υπουργείο αντιμετωπίζει θετικά- ώστε να δημιουργηθεί ξεχωριστή περιοχή μετάθεσης και τοποθέτησης εκπαιδευτικών που θα αφορά αποκλειστικά τα σχολεία του Δήμου Καλαβρύτων, τον διαχωρισμό της περιοχής μετάθεσης νομού Αχαΐας, σε Α’ Αχαΐας και Β’ Αχαΐας - Δήμος Καλαβρύτων στα πρότυπα άλλων νομών (π.χ. νομός Έβρου).

Ο κ. Παπαδόπουλος επέμεινε ότι η δημιουργία ξεχωριστής περιοχής μετάθεσης και τοποθέτησης για τα σχολεία του Δήμου Καλαβρύτων θα συμβάλει, μεταξύ των άλλων, στην ευελιξία των εκπαιδευτικών να επιλέγουν πλέον συνειδητά τα ορεινά και δυσπρόσιτα σχολεία του Δήμου, στη βελτίωση της στελέχωσης των σχολείων με μόνιμο και αναπληρωματικό προσωπικό και φυσικά στη μείωση των λειτουργικών κενών που είναι και ο πρωτεύον στόχος.

Σε δήλωση του μετά το τέλος της συνάντησης ο Δήμαρχος Καλαβρύτων ανέφερε ότι «είχαμε μια πολύ γόνιμη συνάντηση με την κυρία Υπουργό. Η κ. Ζαχαράκη δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο της Μαθητικής Εστίας, έργο που με την υλοποίηση του θα δώσει μεγάλη ώθηση σ’ όλο τον Δήμο Καλαβρύτων όχι μόνο από πλευράς αύξησης της επισκεψιμότητας και προβολής αλλά και από πλευράς ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής ανάδειξης της περιοχής μας. Το ίδιο σημαντικό για εμάς είναι και το θέμα της πλήρους στελέχωσης των σχολείων μας, όλων των βαθμίδων. Θέμα το οποίο παρακολουθούμε και θα παρακολουθούμε από πολύ κοντά έως ότου εξαλειφθεί οριστικά το φαινόμενο της έλλειψης εκπαιδευτικών απ’ τα σχολεία μας».