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Σύρος: Προφυλακιστέος γνωστός τραγουδιστής για αποπλάνηση 14χρονης

Σύρος: Προφυλακιστέος γνωστός τραγουδιστ...

Αντάλλασσε μηνύματα με την ανήλικη

Στη σύλληψη και προφυλάκιση γνωστού τραγουδιστή προχώρησαν οι Αρχές στη Σύρο, με την κατηγορία της αποπλάνησης 14χρονης ανήλικης.

Η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς της ανήλικης, αφού εντόπισαν στο κινητό της τηλέφωνο μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε με τον καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια του 2025. Το υλικό διαβιβάστηκε στις αρμόδιες Αρχές, η δικογραφία οδηγήθηκε στην Εισαγγελία και μετά την αξιολόγηση των στοιχείων εκδόθηκε βούλευμα που οδήγησε στην προφυλάκισή του.

«Είναι όλα ψέματα» ισχυρίστηκε ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο STAR.

Λίγο πριν μεταφερθεί στις φυλακές Γρεβενών, ο κατηγορούμενος αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού, από όπου στη συνέχεια οδηγήθηκε στον τόπο κράτησής του.

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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#tags Σύρος Τραγουδιστής αποπλάνησης ανήλικου
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