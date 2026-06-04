Γη της ελιάς: Η Αλεξάνδρα περνά την πόρτα του Εισαγγελέα

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς».

Τι θα δούμε στο επεισόδια που θα προβληθεί στο ΜEGA την Παρασκευή 05 Ιουνίου.

Επεισόδιο 133ο: Η Φρύνη μπαίνει στην ταβέρνα και απειλεί τη Χρυσούλα ότι θα της κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο Πότης εξομολογείται στην Άννα όσα κρατούσε μέσα του για καιρό, όμως η αντίδρασή της, τον παγώνει. Μια ανακάλυψη – βόμβα φέρνει την Ασπασία και την Αλεξάνδρα αντιμέτωπες με μια σκοτεινή υποψία που αφορά στον Δημοσθένη και τη Χριστιάνα. Η περίεργη συμπεριφορά τού Παυλή κάνει τη Δάφνη να πιστέψει ότι έχει ερωμένη, η αλήθεια, όμως, είναι πολύ πιο σκοτεινή. Ο Λεωνίδας γράφει το ψαράδικο στον αδελφό του και κλείνει ένα κεφάλαιο στη ζωή του. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων βγαίνουν κι ο Στάθης πηγαίνει στον Στέφανο αποφασισμένος να μάθει τι συμβαίνει με την υγεία του. Τη στιγμή που ο Παυλής βασανίζει τον Ρούσσο, στην αποθήκη μπαίνει ο Μανώλης κι αυτό που βλέπει δεν αφήνει περιθώρια παρεξήγησης. Η Αλεξάνδρα περνά την πόρτα του Εισαγγελέα και καταθέτει επίσημη καταγγελία, κατηγορώντας την κόρη της για εμπλοκή σε κύκλωμα trafficking και ναρκωτικών.