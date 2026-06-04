Νίκος Μέλλος: Η εξομολόγηση για τη μάχη με τον καρκίνο- «Με έπεισα ότι είμαι δυνατός»

Για την μάχη του με τον καρκίνο, την στήριξη από τους δικούς του ανθρώπους και το πώς διαχειρίστηκε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο ηθοποιός Νίκος Μέλλος.

«Η αλήθεια είναι ότι η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά από την αρχή της. Γύρω στις 15 του μήνα είχα μια ενόχληση και είπα να το κοιτάξω. Η ενόχληση τελικά ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ήταν ένας καρκίνος, τον αφαίρεσα και πλέον είμαι πολύ καλά», δήλωσε αρχικά.

«Πάντα εκτιμούσα την οικογένεια και τους φίλους μου, είμαστε πολύ δεμένοι. Ήμασταν και θα είμαστε. Είδα όμως πως είναι να παίρνεις πραγματικά δύναμη από τους δικούς σου ανθρώπους, αυτό δεν το είχα ξαναδεί. Δεν επέτρεπα ποτέ να είμαι ευάλωτος, το είχα από μικρός αυτό. Το επέτρεψα, με φρόντισαν πολύ και πραγματικά. Αφέθηκα. Δεν γινόταν και διαφορετικά», πρόσθεσε ο νεαρός ηθοποιός.

«Επειδή πολλά χρόνια είμαι άδικος και αυστηρός με τον εαυτό μου, είπα ότι “το έχεις, είσαι δυνατός” και έγινε αλήθεια. Δηλαδή με έπεισα στ’ αλήθεια ότι είμαι δυνατός και το πήρα όλο στην πλάκα» κατέληξε ο Νίκος Μέλλος.