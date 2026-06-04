Καλαμάτα: Δράμα χωρίς τέλος για τις κόρες της Βασιλικής- Αδιέξοδο με την κηδεμονία, παραμένουν στο νοσοκομείο

Με την απολογία του 41χρονου δολοφόνου της Βασιλικής στην Καλαμάτα να αναμένεται το Σάββατο, το ενδιαφέρον στρέφεται στο μέλλον των δύο παιδιών, που έχασαν ξαφνικά και τόσο βίαια την 39χρονη μητέρα τους.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της δεκάχρονης και της εξάχρονης, που κοιμόντουσαν όταν ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα τους, βγήκαν καθαρά, καθώς εξεταζόταν αν ο πατέρας τούς είχε ρίξει ηρεμιστικά. Τα κορίτσια παραμένουν φιλοξενούμενα σε νοσοκομείο, ωστόσο κανείς δεν ξέρει πού θα μείνουν, όταν βγουν από εκεί.

H θεία τους, η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής, αν και στην αρχή ζήτησε την επιμέλειά τους, φέρεται να είπε στη συνέχεια πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις κι έτσι παραμένει άγνωστο πού θα καταλήξουν τα δύο ανήλικα κορίτσια, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.

Η σκέψη που υπάρχει για την επιμέλεια των δύο κοριτσιών είναι να δοθεί στη γιαγιά τους με δικαστικό συμπαραστάτη. Για την ώρα, πάντως, τα παιδιά παραμένουν στα χέρια των γιατρών.

«Έχει απαγορευτεί να τα βλέπουν οι συγγενείς του δολοφόνου» είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο κ. Γιαννάκος εξήγησε πως οι παιδοψυχολόγοι έχουν πει στα κορίτσια ότι η μητέρα τους έχασε τη ζωή της σε ατύχημα πέφτοντας από τις σκάλες και ο πατέρας τους έχει κληθεί στην αστυνομία για εξηγήσεις.

«Τα παιδιά φαίνεται να είναι χαρούμενα και να παίζουν χωρίς να αναζητούν τους γονείς τους. Δείχνουν να έχουν απαλλαγεί από ένα νοσηρό περιβάλλον» κατέληξε.