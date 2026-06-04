Ναύπακτος: «Άκουσα τον ήχο του αυτοκινήτου»: Η περιγραφή της μητέρας που έσωσε το παιδί της από σφοδρό τροχαίο

Σκηνή από κινηματογραφική ταινία μοιάζει το βίντεο ντοκουμέντο από τη Ναύπακτο, που κατέγραψε μια μητέρα να σώζει το παιδί της, κλάσματα του δευτερολέπτου πριν πέσει πάνω στο αυτοκίνητό τους, όχημα που οδηγούσε ένας 75χρονος.

Τα αντανακλαστικά και η ψυχραιμία της αποδείχθηκαν σωτήρια, καθώς πρόλαβε να βγάλει το παιδί από το αυτοκίνητο απομακρύνοντάς το από τον άμεσο κίνδυνο. Η μητέρα, ανέφερε για το περιστατικό: «Απλά άκουσα τον ήχο του αυτοκινήτου και το πήρα από το αυτοκίνητο». Στην ερώτηση τι θα έλεγε στον οδηγό αν τον έβλεπε, απάντησε «τίποτα δεν ξέρω καν ποιος είναι. Και ούτε θέλω να τον δω.»

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 9 το πρωί της Τετάρτης (03/06) στη Ναύπακτο. Είχε προηγηθεί τρελή πορεία του οχήματος, με τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα και να παρασύρει ό, τι βρίσκει μπροστά του.