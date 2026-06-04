Ναύπακτος: «Άκουσα τον ήχο του αυτοκινήτου»: Η περιγραφή της μητέρας που έσωσε το παιδί της από σφοδρό τροχαίο

Σύμφωνα με μαρτυρίες από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου κινδύνευσαν άλλα δύο άτομα
Σκηνή από κινηματογραφική ταινία μοιάζει το βίντεο ντοκουμέντο από τη Ναύπακτο, που κατέγραψε μια μητέρα να σώζει το παιδί της, κλάσματα του δευτερολέπτου πριν πέσει πάνω στο αυτοκίνητό τους, όχημα που οδηγούσε ένας 75χρονος.
Τα αντανακλαστικά και η ψυχραιμία της αποδείχθηκαν σωτήρια, καθώς πρόλαβε να βγάλει το παιδί από το αυτοκίνητο απομακρύνοντάς το από τον άμεσο κίνδυνο. Η μητέρα, ανέφερε για το περιστατικό: «Απλά άκουσα τον ήχο του αυτοκινήτου και το πήρα από το αυτοκίνητο». Στην ερώτηση τι θα έλεγε στον οδηγό αν τον έβλεπε, απάντησε «τίποτα δεν ξέρω καν ποιος είναι. Και ούτε θέλω να τον δω.»
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 9 το πρωί της Τετάρτης (03/06) στη Ναύπακτο. Είχε προηγηθεί τρελή πορεία του οχήματος, με τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα και να παρασύρει ό, τι βρίσκει μπροστά του.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με μαρτυρίες από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου κινδύνευσαν άλλα δύο άτομα, μια κοπέλα και ένας άνδρας που βρέθηκαν στο σημείο.
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Ναυπακτίας που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το δίπλωμά του 75χρονου ήταν σε ισχύ, ενώ το αποτέλεσμα του αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη ήταν αρνητικό.
Στον οδηγό βεβαιώθηκαν παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης, απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Παράλληλα, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα προκειμένου να επανεξεταστεί ως προς τη σωματική και διανοητική ικανότητα του.
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