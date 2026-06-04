Αγρότες Αχαΐας: «Ξαναβγαίνουμε στους δρόμους»- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 16 Ιουνίου

Σε κινητοποίηση την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 11:30 π.μ. καλεί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας, με συγκέντρωση έξω από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας.

Στο στόχαστρο των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις και η έξαρση της ευλογιάς στον Νομό, με την Ομοσπονδία να καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση παραμένει αδρανής παρά τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τα μπλόκα του προηγούμενου διαστήματος.

Συγκεκριμένα, σε ανακοινωσή της, αναφέρει: "Η Κυβέρνηση συνεχίζει να χαράζει την ίδια πολιτική που μας οδήγησε στις τεράστιες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα του προηγούμενου διαστήματος σε όλο τον Νομό και παρά τις εξαγγελίες που αναγκάστηκε κάτω από τον αποφασιστικό αγώνα που δώσαμε, μήνες μετά την λήξη των κινητοποιήσεων δεν έχει ακόμη πάρει κανένα μέτρο. Αγωνιζόμαστε για το ζωτικό μας δικαίωμα που μάς το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ. Ενάντια στον στόχο τους για συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια. Γι’ αυτό και σήμερα καλούμε κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο να οργανώσουμε αγώνες με όλες τις μορφές, αγώνες που θα στοχεύουν τον πραγματικό αντίπαλο.

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

Το εισόδημα μας επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τις συνέπειες του πολέμου και την εκτίναξη της ενέργειας και του πετρελαίου, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και των ζωοτροφών. Στα μπλόκα διεκδικούσαμε αφορολόγητο πετρέλαιο που το πληρώναμε 1,4 ευρώ και φτάσαμε να το πληρώνουμε πάνω από 2 ευρώ εκτινάσσοντας το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, μπαίνοντας σε αρδευτική περίοδο θα είναι απαγορευτικό το κόστος ενέργειας για να ποτίσει ο παραγωγός τις καλλιέργειες του όπου αυτό είναι εφικτό. Η ευλογιά στον Νομό μας άρχισε πάλι να κάνει την εμφάνιση της και η ανησυχία των κτηνοτρόφων είναι τεράστια αφού η πολιτική της κυβέρνησης τους αφήνει απροστάτευτους από τις ζωονόσους όπως είδαμε και με τον αφθώδη πυρετό και οι όποιες αποζημιώσεις δόθηκαν δεν επαρκούν για να αναπληρώσουν τα κοπάδια τους αν δεν τους τα κατασχέσουν τις ακατάσχετες αποζημιώσεις από την ΑΑΔΕ όπως έγινε πρόσφατα σε κτηνοτρόφους στη Δ. Αχαΐα. Η ίδια η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έχει βάλει νέους κόφτες στις πληρωμές που αντί να επιστρέψουν τα κλεμμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αγγίζουν το 1 δις κάθε πληρωμή που γίνεται εξοργίζει τους παραγωγούς που άλλα περιμένουν και άλλα ποσά βλέπουν στους λογαριασμούς τους όπως έγινε στην τελευταία πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους σταφιδοπαραγωγούς.

Οι τραγικές ελλείψεις σε απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό σε μια σειρά υπηρεσίες όπως κτηνίατροι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και γεωπόνους στον ΕΛΓΑ αλλά και ο ίδιος κανονισμός του ΕΛΓΑ φέρνει νέα βάρη στις πλάτες των αγροτοκτηνοτρόφων αφού για παράδειγμα στην Αιγιαλεία η τιμή αναφοράς για την αποζημιώσεις των περσινών καταστροφών ήταν 1,29 του ευρώ ανά κιλό σταφίδας, κάτω του μισού της πραγματικής τιμής. Την ίδια ώρα συνεχίζεται ο εμπαιγμός για αποζημιώσεις πυρόπληκτων σε όλο τον Νομό και φυσικά ο κίνδυνος για νέες πυρκαγιές το φετινό καλοκαίρι είναι ορατός αφού κανένα μέτρο πρόληψης δεν έχει παρθεί από την κυβέρνηση και τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΓΡΟΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΕΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 11:30 πμ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

· Μείωση του κόστους παραγωγής

· Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

· Να παρθούν άμεσα μέτρα για τις ζωονόσους όπως η ευλογιά, άμεση στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

· Να μην επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της νόσου (ζωοτροφές, απολυμαντικά, περιφράξεις, απολυμαντικές τάφροι κ.λπ.). Η υλοποίησή τους να σχεδιαστεί, οργανωθεί και χρηματοδοτηθεί από το κράτος.

· Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους και να αναπληρωθεί από το κράτος το χαμένο εισόδημά τους μέχρι την πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών τους.

· Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

· Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

· Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

· Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ. άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία, εξηλεκτρισμός στάβλων κλπ).

· Να αποσυρθούν τώρα όλες οι κατηγορίες, να σταματήσει κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης του δίκαιου αγώνα μας.