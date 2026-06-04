Νέα εποχή στις Ένοπλες Δυνάμεις: 72 γυναίκες εθελόντριες παρουσιάστηκαν στον Στρατό Ξηράς- «Αγχωμένες αλλά έτοιμες»

Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στον Στρατό Ξηράς.

Η ανταπόκριση στο νέο πρόγραμμα κρίνεται ιδιαίτερα θετική, καθώς συνολικά 140 υποψήφιες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να υπηρετήσουν εθελοντικά, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία, με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά οφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε θέσεις πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως νοσηλευτικό, διοικητικό και βρεφονηπιακό προσωπικό.

«Ήταν όνειρο από μικρή»

Για πολλές από τις γυναίκες που επέλεξαν να φορέσουν το χακί, η απόφαση αποτελεί την εκπλήρωση ενός προσωπικού στόχου. «Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή. Ο στρατός με ενδιέφερε πάντα και είχα δηλώσει ενδιαφέρον και για επαγγελματίας οπλίτης», ανέφερε μία από τις εθελόντριες κατά την πρώτη ημέρα κατάταξης.

Αντίστοιχα, η Μαρία Κατσατράνη περιέγραψε τα ανάμεικτα συναισθήματα της πρώτης ημέρας: «Αγχωμένη, χαρούμενη, όλα μαζί. Ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω».