Έξυπνες στάσεις λεωφορείων θα κάνουν τη ζωή πιο εύκολη στο επιβατικό κοινό της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Έξυπνες και αυτόνομες πινακίδες για ενημέρωση στις στάσεις του αστικού ΚΤΕΛ "ξεφυτρώνουν" η μια μετά την άλλη το τελευταίο διάστημα στην πόλη, με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία της Πάτρας.

Στο πλαίσιο του smart cities οι νέες, έξυπνες και αυτόνομες πινακίδες τοποθετούνται στην περιφέρεια της πόλης όπου η διασύνδεση δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Ωστόσο και για αυτό βρέθηκε λύση με το σύστημα τηλεματικής της papercast που με τη μορφή ενός tablet θα παρέχει σύντομα ενημέρωση για τις αφίξεις λεωφορείων στις στάσεις του αστικού ΚΤΕΛ της Πάτρας.

Οι μικρές ωστόσο χρηστικές αυτές πινακίδες τοποθετούνται μαζικά σε προάστια και συνοικίες της πόλης ενώ σύντομα θα είναι πλήρως λειτουργικές.

Η Papercast είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται σε ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης επιβατών για στάσεις λεωφορείων, τραμ και άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι οθόνες της βασίζονται στην τεχνολογία e-paper (ηλεκτρονικό χαρτί ή E-Ink), παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες βιβλίων (e-readers).

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι ότι λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς τροφοδοτούνται από ηλιακό πάνελ τοποθετημένο πάνω ή δίπλα στην εγκατάσταση. Η ηλιακή ενέργεια φορτίζει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία εξασφαλίζει τη λειτουργία της οθόνης κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε περιόδους περιορισμένης ηλιοφάνειας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μπαταρία μπορεί να διατηρήσει τη λειτουργία του συστήματος για τουλάχιστον δύο εβδομάδες χωρίς ηλιοφάνεια.

Η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας οφείλεται στην τεχνολογία E-Ink, η οποία καταναλώνει ρεύμα κυρίως όταν αλλάζει το περιεχόμενο της οθόνης και όχι για να το διατηρεί εμφανές. Αυτό καθιστά τις οθόνες ιδανικές για εξωτερικούς χώρους και απομακρυσμένες στάσεις.

Οι πινακίδες συνδέονται ασύρματα μέσω κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi με κεντρικό σύστημα διαχείρισης και προβάλλουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες όπως:

χρόνους άφιξης λεωφορείων,

δρομολόγια,

ανακοινώσεις και έκτακτες ενημερώσεις,

χάρτες και πληροφορίες μετακίνησης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν εγκατασταθεί χιλιάδες τέτοιες οθόνες σε πόλεις της Ευρώπης, της Αυστραλίας και άλλων χωρών, καθώς θεωρούνται πιο οικονομική και οικολογική λύση σε σχέση με τις κλασικές φωτεινές οθόνες LED ή LCD.

Η σύνδεσή τους με το κέντρο διαλειτουργικότητας του δήμου Πατρέων είναι θέμα μηνών. Μάλιστα τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνουν οι πρώτες δοκιμές στις μεγάλες πληροφοοριακές ψηφιακές ταμπέλες του δήμου, καθώς σήμερα κιόλας (Πέμπτη 4 Ιουνίου) παραλήφθηκε η σχετική πλατφόρμα.