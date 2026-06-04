Metron Analysis: Σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ- Στο 9% το ΠΑΣΟΚ

Η Ελλάδα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, εκτιμούν σχεδόν 7 στους 10- με σημαντικότερο πρόβλημα την ακρίβεια- δείχνει νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, στην οποία η ΝΔ συγκεντρώνει το 22,7%, με δεύτερο κόμμα την ΕΛΑΣ (12,1%) και το ΠΑΣΟΚ στο 9%.

Στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, το 69% εκτιμά πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και το 49% δηλώνει ότι προσωπικά είναι σε χειρότερη κατάσταση σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο. Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα, ανεβαίνοντας στο 47%, μία μονάδα ψηλότερα από τον Απρίλιο. Ακολουθούν η ακρίβεια (33%) και η κρίση θεσμών με 23%, από 20% τον προηγούμενο μήνα.

Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου- της πρώτης δημοσκόπησης της Metron Analysis μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού- η ΝΔ συγκεντρώνει το 22,7%, καταγράφοντας άνοδο 1,2% από τον Απρίλιο. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ, που είναι στο 12,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ πέφτει σε μονοψήφιο ποσοστό (9%), χάνοντας 2,3 μονάδες σε έναν μήνα.

Στο 8,3% είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ενώ απώλειες καταγράφουν η Πλεύση Ελευθερίας (5,4% από 7,8%), η Ελληνική Λύση (4,8% από 7,7%) και το ΚΚΕ (4,7% από 6,3%). Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 4% στο 1,8%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 13,1%.

Στην εκτίμηση ψήφου - από την οποία προκύπτει Βουλή με εννέα κόμματα- η ΝΔ συγκεντρώνει το 28,5% (από 28,6% τον Απρίλιο), με δεύτερο κόμμα την ΕΛΑΣ (15,2%), ενώ στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ (11,2%), μπροστά από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία (10,4%). Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας (6,8%), η Ελληνική Λύση (6%), το ΚΚΕ (5,8%), η Φωνή Λογικής (3,3%) και το ΜέΡΑ25 (3,1%). Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 2,3% και εκτός Βουλής.

Διχασμένοι είναι οι πολίτες για τον χρόνο διενέργειας των επόμενων βουλευτικών εκλογών, αφού το 49% θέλει να εξαντληθεί η τετραετία και το 48% πρόωρες κάλπες. Υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας είναι το 51%, αλλά την ίδια ώρα το 47% προτιμά αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Παράλληλα, το 61% θέλει πολιτική αλλαγή, ποσοστό αυξημένο κατά μία μονάδα από τον Απρίλιο, ενώ το 38% τάσσεται υπέρ της πολιτικής σταθερότητας.

Από πού αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας και Καρυστιανού

Σε ό,τι αφορά αυτούς που δηλώνουν πρόθεση να στηρίξουν την ΕΛΑΣ, το 58% είχε ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, το 10% τη ΝΔ, το 9% το ΠΑΣΟΚ, το 3% το ΚΚΕ, το 7% άλλο κόμμα και το 13% άκυρο/λευκό ή δεν προσήλθαν στις κάλπες.

Από αυτούς που δηλώνουν πρόθεση να ψηφίσουν την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το 22% είχε στηρίξει τη ΝΔ στις βουλευτικές εκλογές του 2023, το 10% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 9% την Ελληνική Λύση, το 7% την Πλεύση Ελευθερίας, το 7% τη Νίκη, το 5% το ΠΑΣΟΚ, το 20% άλλο κόμμα, ενώ άλλο ένα 20% δεν προσήλθαν στις κάλπες ή «έριξαν» άκυρο/ λευκό.

Οι δημοφιλέστεροι πολιτικοί αρχηγοί και ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Η Μαρία Καρυστιανού είναι η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός στη δημοσκόπηση με 39%, μπροστά από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου (34%), τον Κυριάκο Μητσοτάκη (32%) και τον Δημήτρη Κουτσούμπα (30%), ενώ στο 29% είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Όσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι στην 9η θέση (21%), μαζί με τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 28% (από 26%) και στη δεύτερη θέση είναι ο Αλέξης Τσίπρας, με 14%, διπλάσιο ποσοστό από τον Απρίλιο, πριν ανακοινώσει τη δημιουργία της ΕΛΑΣ. Ο πρώην πρωθυπουργός είναι μπροστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Μαρία Καρυστιανού, που έχουν από 6%. Ωστόσο, «κανένας» απαντά το 27%.

Αρνητικές εντυπώσεις για κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση

Το 69% αξιολογεί αρνητικά το έργο της κυβέρνησης συνολικά και το 66% τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του ο πρωθυπουργός. Αρνητικά αξιολογούν οι πολίτες και τις επιμέρους επιδόσεις της κυβέρνησης στην Οικονομία (78%), τα θέματα Δημοκρατίας και Θεσμών (75%), τα ζητήματα καθημερινότητας (67%) και στα γεωπολιτικά- διεθνείς σχέσεις (49%).

Την ίδια ώρα, άσχημη είναι η εικόνα για το ΠΑΣΟΚ, αφού το 80% αξιολογεί αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση και το 79% τον αρχηγό της, Νίκο Ανδρουλάκη.