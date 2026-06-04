Η Εθνική Ελλάδας ισόπαλη 2-2 στη Σουηδία

Η Εθνική είχε ένα πολύ καλό πρώτο μέρος στην Strawberry Arena και προηγήθηκε με τον Τσιμίκα στο 10ο λεπτό, είχε και δύο δοκάρια με Παυλίδη και Κουρμπέλη.

Στο δεύτερο μέρος ηΣουηδία ανέβασε στροφές και έκανε την ανατροπή χάρη στα γκολ των Γιόκερες και Νίλσον, όμως η γαλανόλευκη της άρπαξε την μπουκιά από το στόμα και ισοφάρισε στην τελευταία φάση του αγώνα με τον Γιώργο Μασούρα, μετά από ωραία σέντρα του Κωστούλα.

Η γαλανόλευκη άνοιξε το σκορ με πλασέ του Τσίμι με τη μια μέσα από την περιοχή, μετά από έξοχη ασίστ του εκπληκτικού Χρήστου Τζόλη.



Δυστυχώς η γαλανόλευκη, παρότι είχε ευκαιρίες δεν κατάφερε να βρει άμεσα το δεύτερο γκολ. Αντίθετα το κανόνι της Άρσεναλ, Βίκτορ Γιόκερες, έφερε το ματς στα ίσια με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα άλλαξε πορεία από το σώμα του Παυλίδη και ο Τζολάκης δεν μπόρεσε να αντιδράσει.





Μετά το γκολ του Γιόκερες η Σουηδία ήταν αυτή που όριζε την τύχη του παιχνιδιού και στο 69′, αφού μεσολάβησε μεγάλη διακοπή για αλλαγές, έκανε την ανατροπή με τον Νίλσον να σκοράρει από κοντά μετά από γύρισμα του Αλί. Οι Σουηδοί όριζαν την τύχη του ματς, όμως ισοφάρισαν στο 90+5′ με τον Μασούρα.

Η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία στο Παγκρήτιο, το τελευταίο τεστ της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν από τους αγώνες του Nations League.

Το έκανε πράξη ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρέταξε την Εθνική με τριάδα στόπερ

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε προαναγγείλει ότι θα δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, ενόψει των αγώνων του Nations League, προκειμένου να δει πώς ανταποκρίνεται η ομάδα του και σε μια πιο ανασταλτική προσέγγιση.

Ρέτσος, Κουλιεράκης και Μαυροπάνος πήραν θέση στην τριάδα, ενώ στο ένα άκρο της επίθεσης αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού στον Ανδρέα Τεττέη, δείχνοντας (εκ νέου) ότι τον υπολογίζει και σε αυτή τη θέση.

Ο Τσιμίκας έδωσε το προβάδισμα, δοκάρι ο Κουρμπέλης για την γουστόζικη Εθνική

Το ματς ξεκίνησε σε ένα ισορροπημένο τέμπο, με τους γηπεδούχους να απειλούν πρώτοι. Ο Αγιάρι στο πέμπτο λεπτό τροφοδότησε τον Ίσακ (ήταν σε οριακή θέση) με ωραία κάθετη στην περιοχή, όμως εκείνος έστειλε την μπάλα άουτ με πλασέ.

Ακολούθως η Εθνική μας ανέβασε στροφές και πίεσε τα καρέ του Νόρντφελντ. Στο έβδομο λεπτό ο Τζόλης έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση και μοίρασε στον Τεττέη που έκανε το κοντρόλ και εκτέλεσε με το αριστερό, όμως η προσπάθειά του πέρασε άουτ.





Ένα λεπτό μετά ο Μαυροπάνος απείλησε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσιμίκα, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Στο δέκατο λεπτό η γαλανόλευκη πήρε κεφάλι στο σκορ με το υπέροχο πλασέ του Τσιμίκα μέσα από την περιοχή, μετά από την ασίστ του Τζόλη.

Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς δεν σταμάτησαν όμως εκεί, καθώς στο 19ο λεπτό άγγιξαν το δεύτερο γκολ, όμως το δυνατό σουτ που εξαπέλυσε ο Κουρμπέλης από το ύψος της περιοχής σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.





Η Σουηδία είχε κι αυτή καλή στιγμή για την ισοφάριση στο 21ο λεπτό. Μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Τζολάκη, ο Νίγκρεν είδε την μπάλα να του στρώνεται και από το ύψος της περιοχής την έστειλε ελάχιστα άουτ.

Το ματς ήταν στα μέτρα της Εθνικής μας η οποία κατάφερε να ελέγξει πλήρως το παιχνίδι, με εξαίρεση τη φάση του 34ου λεπτού, όταν ο Γιόκερες έφυγε στην κόντρα μετά από λάθος πάσα του Ρότα, όμως ο Ρέτσος έσωσε την κατάσταση με εντυπωσιακό τάκλιν.





Στο 42ο λεπτό ο Αγιάρι μετά από γέμισμα του Νίγκρεν έπιασε ένα γεμάτο σουτ, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα εκτός. Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους ήταν το δυνατό πλασέ του Τεττέη από τη γωνία της περιοχής, όμως ο Νόρντφελντ παραχώρησε κόρνερ για να είναι σίγουρος, ενώ στις καθυστερήσεις ο Τζολάκης επενέβη στο αδύναμο πλασέ του Γιόκερες.

Ο Παυλίδης αντί για το 2-0 δοκάρι και η Σουηδία το έφερε τούμπα

Η Εθνική είχε με το… καλημέρα δεύτερο δοκάρι. Ο Τεττέη έφυγε ωραία στην αντεπίθεση και μοίρασε στον Παυλίδη, ο οποίος με ωραία κίνηση έπιασε ένα ωραίο πλασαριστό σουτ στο 47ο λεπτό, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Μάλιστα οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς δύο λεπτά μετά ο Τζόλης επιχείρησε ένα ωραίο φαλτσαριστό πλασέ μέσα από την περιοχή, όμως η προσπάθειά του πέρασε ελάχιστα άουτ.





Η Σουηδία στην πρώτη της φάση στο ματς κατάφερε να ισοφαρίσει. Ο Γιόκερες με απευθείας εκτέλεση φάουλ (η μπάλα βρήκε και στον Παυλίδη) την έστειλε στη δεξιά γωνιά του Τζολάκη που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Αυτό το γκολ έδωσε το έναυσμα στους Σουηδούς για να πατήσουν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 57ο λεπτό ο Σβάνμπεργκ βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή του Τζολάκη και έπιασε ένα γεμάτο σουτ, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Ακολούθως ο Μπέρντχαρντσον απείλησε σε δύο περιπτώσεις, όμως αμφότερες κατέληξαν εκτός στόχου. Σε εκείνο το σημείο διακόπηκε ο αγώνας για να γίνουν 15 (!) αλλαγές, εννέα από την πλευρά της Σουηδίας κι έξι από την Ελλάδα.

Στην πρώτη φάση μετά τη διακοπή, η Σουηδία έφερε τούμπα το ματς στο 69′. Ο Αλί βρήκε πολύ χώρο από τα αριστερά και έκανε το παράλληλο γύρισμα με τον Νίλσον να σκοράρει μέσα από τη μικρή περιοχή.

Ο Αλί έκανε νέα καρμπόν ενέργεια από τα αριστερά στο 74′ και βρήκε τον Ζενέλι στην περιοχή, όμως το πλασέ του πέρασε άουτ. Τρία λεπτά μετά ήταν η σειρά του Ελάνγκα να απειλήσει, όμως το πλασέ από τη γωνία της περιοχής, είχε απάντηση από τον Τζολάκη.

Μέχρι και το φινάλε του αγώνα δεν άλλαξε κάτι, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να απειλεί ελάχιστα τα αντίπαλα καρέ για την ισοφάριση. Αντίθετα οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Ελάνγκα στις καθυστερήσεις, όμως ο Μανδάς επενέβη σωτήρια. Στο 93′ ο Μουζακίτης επιχείρησε ένα σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο κόντραρε.

Σουηδία: Νόρντφελντ, Μπέρνχαρντσον (62′ Αλί), Λαγκερμπίλμπε (62′ Σμιθ), Iεν (62′ Στάρφελτ), Σβένσον (80′ Έκνταλ), Γκούντμουντσον (62′ Στρουντ), Σβάνμπεργκ (62′ Κάλστρομ), Αγιάρι (62′ Ζενέλι), Νίγκρεν (62′ Νίλσον), Γιόκερες (62′ Ελάνγκα), Ίσακ

Ελλάδα: Τζολάκης (80′ Μανδάς), Μαυροπάνος, Κουλιεράκης (80′ Ντόη), Ρέτσος (61′ Χατζηδιάκος), Ρότα (61′ Βαγιαννίδης), Ζαφείρης (80′ Μουζακίτης), Κουρμπέλης (61′ Τριάντης), Τσιμίκας (61΄Κυριακόπουλος), Τζόλης (80′ Μασούρας), Τεττέη (61΄Κωστούλας), Παυλίδης (61′ Δουβίκας).

* Επόμενο ματς της Εθνικής Ομάδας είναι με την Ιταλία. Το 20ό κεφάλαιο στην ιστορία των αγώνων Ελλάδα-Ιταλία θα γραφτεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 22.00.



