Πάτρα: Αγωνία για 16χρονη- Χάθηκαν τα ίχνη της μετά το σχολείο

Από τη στιγμή που χτύπησε το κουδούνι της λήξης των εξετάσεων κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται
Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας για την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026.
Η ανήλικη αποχαιρέτησε την οικογένειά της το πρωί κατευθυνόμενη προς το λύκειο που φοιτά, για να συμμετάσχει στις ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις. Από τη στιγμή που χτύπησε το κουδούνι της λήξης, κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται.
Το μεσημέρι, ο πατέρας της έσπευσε στην Ασφάλεια Πατρών και κατέθεσε αναφορά εξαφάνισης, αφού οι επανειλημμένες προσπάθειες της οικογένειας να επικοινωνήσει μαζί της απέβησαν άκαρπες, το κινητό της παρέμενε αναπάντητο και κανένα σημάδι ζωής δεν είχε έρθει στο φως.
Η Ασφάλεια Πατρών έχει αναλάβει την υπόθεση από τις πρώτες κιόλας ώρες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκονται σε εξέλιξη.
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