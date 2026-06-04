Εθελοντική αιμοδοσία στο Σταροχώρι Ερυμάνθου

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει εθελοντική αιμοδοσσία στο Σταροχώρι Ερυμάνθου την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 και ώρα 09.30-13.30 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

Αγαπητά μέλη αγαπητοί συμπολίτες, το καλοκαίρι έφθασε και όλοι γύρω μας βλέπουμε τις μεγάλες ανάγκες Αίματος που υπάρχουν.

Πολυμεταγγιζόμενοι με (Μεσογειακή αναιμία, νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, αιματολογικοί, τα τροχαία (η μάστιγα της εποχής μας) άρχισαν να παρουσιάζουν δυσκολίες.

Ο μήνας Ιούνιος και η 14η Ιουνίου -Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη -είναι αφιερωμένος σε όλους τους ανώνυμους εθελοντές αιμοδότες που δίνουν το παρόν.

Δώστε και εσείς το παρών στην προγραμματισμένη Αιμοδοσία προσφέροντας μια μονάδα Αίματος και βοηθήστε τους πάσχοντες συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας "Ο Άγιος Χαράλαμπος".

“Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει τη στιγμή”.

Δώστε αίμα -Δώστε ελπίδα δώστε αγάπη δώστε ζωή είναι στο χέρι σας!!