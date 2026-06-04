Ανησυχία στο Μονοδένδρι: Ξεριζωμένα δέντρα και μεγάλες γούβες στο παραλιακό μέτωπο - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Έντονη ανησυχία και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους κατοίκους του Μονοδενδρίου οι εικόνες που καταγράφονται στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αποκατάστασης και προστασίας από τη διάβρωση της ακτογραμμής.

Στις φωτογραφίες που απέστειλαν κάτοικοι στο thebest.gr διακρίνονται μεγάλες εκσκαφές κατά μήκος της παραλιακής οδού, ενώ τουλάχιστον δύο δέντρα φαίνεται να έχουν ξεριζωθεί και να έχουν καταπέσει προς τη θάλασσα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την έκταση των παρεμβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης στο παραλιακό μέτωπο με στόχο τη διάσωση των δέντρων, οι ρίζες των οποίων έχουν μείνει εκτεθειμένες εξαιτίας της συνεχούς διάβρωσης του εδάφους από τη θάλασσα. Σε τρία διαφορετικά σημεία της περιοχής η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει αφήσει τα δέντρα κυριολεκτικά «στον αέρα», ενώ σε ένα σημείο έχει επηρεαστεί ακόμη και τμήμα του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στα σημεία αυτά προβλέπεται η κατασκευή έργων στήριξης και προστασίας, ώστε να καλυφθούν οι ρίζες, να διασφαλιστεί η σταθερότητα των δέντρων και να προστατευθεί ο παραλιακός δρόμος.

Ωστόσο, οι εικόνες με τα ξεριζωμένα δέντρα και τις μεγάλες γούβες έχουν προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι μιλούν για εικόνα καταστροφής και ζητούν διευκρινίσεις για την πορεία και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.