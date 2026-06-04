Σπύρος Σκιαδαρέσης: Στήριξη στην υποψηφιότητα του Απόλλωνα Πάτρας για χορήγηση Wild Card στην Elite League

Την επίσημη και έμπρακτη στήριξή του στο αίτημα της ομάδας μπάσκετ του Απόλλωνα Πάτρας για τη χορήγηση Wild Card συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Elite League εξέφρασε ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, με επιστολή του προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), η οποία κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Αθλητισμού και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Στην επιστολή του επισημαίνεται ότι ο Απόλλων Πάτρας, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια ιστορίας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής περιφέρειας στο μπάσκετ, με διαχρονική παρουσία στις εθνικές κατηγορίες, σημαντική αθλητική παρακαταθήκη και καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη του αθλήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πολυετή λειτουργία των ακαδημιών του συλλόγου, οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα άθλησης και εξέλιξης σε εκατοντάδες νέους αθλητές, καθώς και στην προσφορά σπουδαίων προσωπικοτήτων του ελληνικού μπάσκετ, όπως ο Κώστας Πετρόπουλος.

Ο Σπύρος Σκιαδαρέσης τονίζει ότι ο Απόλλων αποτελεί διαχρονικό κοινωνικό πυλώνα για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, προωθώντας τις αξίες του αθλητισμού, της συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας στη νέα γενιά.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η παρουσία του συλλόγου στις υψηλές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ ενισχύει την αθλητική αποκέντρωση, τη γεωγραφική εκπροσώπηση της περιφέρειας και την προβολή της Πάτρας σε πανελλαδικό επίπεδο, δημιουργώντας σημαντικά κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Στην επιστολή επισημαίνεται επίσης ότι ο Απόλλων Πάτρας διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία οργανωτικής και οικονομικής βιωσιμότητας, ενεργή διοικητική δομή, ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις και ξεκάθαρο αναπτυξιακό σχεδιασμό, στοιχεία που εγγυώνται τη σταθερή και αξιοπρεπή παρουσία του στη διοργάνωση.

«Η Πάτρα, ως η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, διαθέτει βαθιά μπασκετική κουλτούρα, ενεργό φίλαθλο κοινό και μακρά παράδοση στο άθλημα. Η συνέχιση της εκπροσώπησής της σε υψηλό επίπεδο αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο κ. Σπύρος Σκιαδαρέσης εκφράζει την πεποίθηση ότι η θετική εξέταση του αιτήματος χορήγησης Wild Card προς τον Απόλλωνα Πάτρας θα είναι δίκαιη και επωφελής τόσο για τη διοργάνωση όσο και για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος στην περιφέρεια.