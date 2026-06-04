Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης "Ο Επιθεωρητής" από το Άρμα Θέσπιδος

Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 και ώρα 21:30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη πρεμιέρα του "Επιθεωρητή" του Νικολάι Γκόγκολ, μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου που ανεβαίνει από το "ευέλικτο" σχήμα του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, Άρμα Θέσπιδος στο θέατρο Μπάρρυ.

Η υπόθεση:

Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης πανικόβλητοι μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφθάνει κρυφά για να τους ελέγξει. Με τον φόβο πως όλα τα «άπλυτα τους» θα βγουν στην φόρα μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ —έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο που βρέθηκε τυχαία στην πόλη για να ξεφύγει από τα χρέη του στον τζόγο— με τον επικίνδυνο επιθεωρητή.

Στην αρχή ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση. Όταν όμως καταλαβαίνει τι συμβαίνει, το εκμεταλλεύεται. Παριστάνοντας τον επιθεωρητή, ισχυρίζεται πως η προσωπική του ακτινοβολία έχει μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις του Τσάρου, έτσι τρομοκρατημένοι, οι αξιωματούχοι σπεύδουν να τον καλοπιάσουν, τον κολακεύουν και αρχίζουν να του προσφέρουν χρήματα ελπίζοντας να εξαγοράσουν την εύνοιά του.

Συντελεστές παράστασης:

Μετάφραση - Διασκευή- Σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος

Σκηνικά -Κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Κινησιολογία- Σχεδιαμός φωτισμών: Καμίλο Μπεντανκόρ

Μουσική: Γιώργος Τριανταφύλλου

Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Φωτογράφηση προβών: Νίκος Ψαθογιαννάκης

Τeazer: Κωνσταντίνος Λιόπετας

Μακιγιάζ: Ίνα Τσέλιου

Επιμέλεια χτενισμάτων: Ίωνας Καλημέρης.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη, Χριστίνα Αναγνώστου.

Επίσημη πρεμιέρα: Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 στις 21:30 στο Θέατρο Μπάρρυ.

Θα ακολουθήσει η παράσταση της Κυριακής 7 Ιουνίου στις 20:00 στο θέατρο Μπάρρυ και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί καλοκαιρινή περιοδεία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας.

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 5 ευρώ.

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων : www.ticketservices.gr και από το ταμείο του θεάτρου Μπάρρυ του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας –Σανταρόζα 7 & Καρόλου- μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε παράστασης.

Παρακαλούνται οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6936150650 για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

*Οι φωτ. από τις πρόβες της παράστασης είναι του Νίκου Ψαθογιαννάκη.