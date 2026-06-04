Πάτρα - Νέα Αριστερά: Ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον κοινωνίας και περιβάλλοντος

Ανοιχτή δημόσια συζήτηση με θέμα «Υπάρχει πολιτική για τη βιωσιμότητα;» πραγματοποιεί η Νέα Αριστερά τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις 20:00, στον πεζόδρομο Κανάρη και Κανακάρη στην Πάτρα.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική κρίση και η απώλεια της βιοποικιλότητας θέτουν επιτακτικά το ζήτημα των αναγκαίων κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών, η εκδήλωση επιχειρεί να ανοίξει τον διάλογο για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί μια βιώσιμη κοινωνία και ποιος είναι ο ρόλος της πολιτικής σε αυτή τη μετάβαση.

Αφορμή για τη συζήτηση αποτελούν δύο πρόσφατες εκδόσεις που προσεγγίζουν τη σχέση κοινωνικής ισότητας και βιωσιμότητας από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Μανιφέστο για μια Βιώσιμη Κοινωνία», καθώς και ο Νίκος Ράπτης, πρώην συμπρόεδρος του Κόσμου – Πράσινη Συμφωνία, Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας και συγγραφέας του βιβλίου «Από τον Σοσιαλισμό στη Βιωσιμότητα».

Στη συζήτηση θα συμμετάσχει επίσης ο Κ. Παπακωνσταντίνου, συμπρόεδρος των ΠΡΑΣΙΝΩΝ – Οικολογία.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και φιλοδοξεί να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο για τις προκλήσεις της εποχής και τις πολιτικές προτάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον.