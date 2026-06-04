ΑΧΑΪΑ CLAUSS - Ψήφισμα για τον θάνατο του Βλάσση Αντωνόπουλου

Σε έκτακτη συνεδρίαση συνήλθε την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΧΑΪΑ CLAUSS, με αφορμή τον θάνατο του Βλάσση Αντωνόπουλου, γόνου της οικογένειας των πρώτων διαδόχων του Gustav Clauss στην ιδιοκτησία της ιστορικής οινοποιίας.

Εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια και τιμώντας την προσφορά του εκλιπόντος στην εταιρεία και στον κλάδο της οινοποιίας, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα σειρά ενεργειών στη μνήμη του.

Το ψήφισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οινοποιίας ΑΧΑΪΑ CLAUSS συνήλθε σήμερα, 4 Ιουνίου 2026, σε έκτακτη συνεδρία με αφορμή τον θάνατο του Βλάσση Αντωνόπουλου, γόνου της οικογένειας των πρώτων διαδόχων του Gustav Clauss στην ιδιοκτησία της πατρινής Οινοποιίας "ΑΧΑΪΑ", αφού αναφέρθηκε διά μακρών, στα σχετικά με την προσωπικότητα του ανδρός και την προσφορά του στην εταιρεία και στην οινοποιία γενικότερα, μετά την συμβολική τήρηση ενός λεπτού σιγής, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Να κατατεθεί στεφάνι στην σορό του μεταστάντος.

2. Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία στις εγκαταστάσεις της Οινοποιίας.

3. Να παραστεί στην εξόδιο Ακολουθία και να εκφράσει τα συλλυπητήρια του συνόλου των εργαζομένων

4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο