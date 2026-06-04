Πάτρα: Με ρεσιτάλ διπλώματος πιάνου και musical συνεχίστηκε η ενότητα «Μουσική από παιδιά για παιδιά»

Του Δημοτικού Ωδείου Πατρών - Την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στο θέατρο «Πάνθεον» πραγματοποιήθηκε η βραδιά musical από την παιδική χορωδία του Ωδείου
Η ενότητα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μουσική από παιδιά για παιδιά», συνεχίστηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 με την πραγματοποίηση στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου, ρεσιτάλ διπλώματος πιάνου Σ. Αλευρά (τάξη κ. Α. Πάππα).
Την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στο θέατρο «Πάνθεον» στη Δημ. Γούναρη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το musical από την παιδική χορωδία (Φωνητικό σύνολο Δ/νση Π. Γιαννοπούλου, Χορωδία δωματίου Δ/νση Λ. Γερονίκου, Ορχηστρικό σύνολο Δ/νση Σ. Δελαπόρτα). Συμμετείχε η τάξη jazz κρουστών (διδασκαλία Ι. Νοταρά).
ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8/6/2026
ώρα 19:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ κ. Σ. ΚΟΛΟΚΥΘΑ & κ. Ι .ΜΕΛΙΟΥ
9/6/2026
ώρα 19:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ κ. Μ. ΣΑΦΑΡΟΒΑ
27/6/2026
ώρα 20:00 ΡΕΣΙΤΑΛ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ Μ. Θεοτοκάτου
(Τάξη κ. Ι. ΓΚΛΙΝΚΑ)
Η είσοδος στις εκδηλώσεις της ενότητας του Δημοτικού Ωδείου Πατρών είναι δωρεάν.
Οι κ.κ. Αποστόλης Αγγελής και Ανδρέας Ζαφειρόπουλος.
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