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Πάτρα: Με ρεσιτάλ διπλώματος πιάνου και musical συνεχίστηκε η ενότητα «Μουσική από παιδιά για παιδιά»

Πάτρα: Με ρεσιτάλ διπλώματος πιάνου και ...

Του Δημοτικού Ωδείου Πατρών - Την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στο θέατρο «Πάνθεον» πραγματοποιήθηκε η βραδιά musical από την παιδική χορωδία του Ωδείου

Η ενότητα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μουσική από παιδιά για παιδιά», συνεχίστηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 με την πραγματοποίηση στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου, ρεσιτάλ διπλώματος πιάνου Σ. Αλευρά (τάξη κ. Α. Πάππα).

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στο θέατρο «Πάνθεον» στη Δημ. Γούναρη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το musical από την παιδική χορωδία (Φωνητικό σύνολο Δ/νση  Π. Γιαννοπούλου, Χορωδία δωματίου Δ/νση Λ. Γερονίκου,  Ορχηστρικό σύνολο Δ/νση Σ. Δελαπόρτα). Συμμετείχε η τάξη jazz κρουστών (διδασκαλία Ι. Νοταρά).

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8/6/2026

ώρα 19:30  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ  κ. Σ. ΚΟΛΟΚΥΘΑ & κ. Ι .ΜΕΛΙΟΥ

9/6/2026

ώρα 19:00  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ κ. Μ. ΣΑΦΑΡΟΒΑ

27/6/2026

ώρα 20:00  ΡΕΣΙΤΑΛ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ Μ. Θεοτοκάτου               

(Τάξη κ. Ι. ΓΚΛΙΝΚΑ)

Η είσοδος στις εκδηλώσεις της ενότητας του Δημοτικού Ωδείου Πατρών είναι δωρεάν.

 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δημοτικό Ωδείο Πατρών Θέατρο Πάνθεον Ρεσιτάλ Διπλώματος Πιάνου Συναυλία Musical
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Μουσική
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