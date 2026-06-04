Το πρόγραμμα της ενότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, «jazz+more» το τριήμερο 5, 6 και 7 Ιουνίου

Το φετινό «ταξίδι» της ενότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας «jazz+more» συνεχίζεται το τριήμερο 5, 6 και 7 Ιουνίου 2026, με συναυλίες, master class, ensemble lesson, με την πόλη να μετατρέπεται στην πράξη σε «σκηνή» και «βήμα» για τους νέους καλλιτέχνες της ελληνικής jazz σκηνής, ενεργοποιώντας παράλληλα το μουσικόφιλο κοινό της πόλης, προσλαμβάνοντας συγχρόνως και εκπαιδευτική διάσταση.

Στη διάρκεια του τριημέρου με την συμμετοχή των καλεσμένων καλλιτεχνών ως καθηγητές και φοιτητών της jazz από τμήματα πανεπιστημίων όπως το Ε.Κ.Π.Α. καθώς και ωδείων, θα πραγματοποιούνται ανοικτά σεμινάρια και για το μουσικόφιλο κοινό της πόλης.

Στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Ιουνίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών (Αράτου 10), ο Κίμωνας Καρούτζος ανοίγει τον κύκλο των τριήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Ο Γιώργος Τσώλης την ίδια ημέρα παίρνει τη «σκυτάλη» στις 3 μετά το μεσημέρι και συνεχίζει τον κύκλο των σεμιναρίων.

ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ QUARTET & JAM SESSIONS – «HOUSE BAND»

Οι δράσεις της ημέρας κορυφώνονται στις 9.30 το βράδυ με τη συναυλία του Δημήτρης Αγγελάκης Quartet η οποία θα πραγματοποιηθεί στο αίθριο του νέου δημαρχείου της Πάτρας.

To σχήμα απαρτίζεται από τους Δημήτρη Αγγελάκη – βιμπράφωνο, συνθέσεις, Μένιο Γούναρη – πιάνο, Γιώργο Κλουντζό – drums και Κίµωνα Καρούτζο – κοντραμπάσο.

Στις 11 το βράδυ δύο μπάντες φοιτητών εμφανίζονται και παίζουν jazz στο studio Κράμα της οδού Ευμήλου 6 και στο θέατρο «Αγορά».

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 & ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6

FRANCESCA TANDOI TRIO - Main Concert

21.30 Δημαρχείο Πάτρας

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6

FRANCESCA TANDOI (κεντρική φωτ.) Master Class-Summer Academy

12.00 – 14.00 στο Δημοτικό Ωδείο

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΛΗΣ Ensemble Lesson-Summer Academy

15.00 – 17.00 στο Δημοτικό Ωδείο

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6

JAM SESSIONS – «HOUSE BAND» Group φοιτητών

Summer Academy

22.45 Studio Κράμα & Θέατρο Αγορά

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/6

ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ

Master Class-Summer Academy

12.00 – 14.00 στο Δημοτικό Ωδείο

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/6

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΛΗΣ

Ensemble Lesson-Summer Academy

15.00 – 17.00 Δημοτικό Ωδείο

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/6

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ

QUARTET - Main Concert

21.30 Δημαρχείο Πάτρας

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/6

JAM SESSIONS – «HOUSE BAND» Group φοιτητών

Summer Academy

22.45 Studio Κράμα & Θέατρο Αγορά.

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ 3, ΕΡΤ Πάτρας.