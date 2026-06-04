Ναύπακτος: «Δεν πρόλαβα να πατήσω φρένο», δηλώνει ο 75χρονος οδηγός

«Οδηγούσα και… έφυγε. Τώρα, κόλλησε το γκάζι; Ξέρω τι μπορεί να έγινε; Αυτό έγινε σε δευτερόλεπτα μέσα. Δεν πάτησα φρένο καθόλου. Δεν πρόλαβα να πατήσω», λέει ο 75χρονος μετά από το σφοδρό τροχαίο ατύχημα με τις διαδοχικές συγκρούσεις με οχήματα στην Ναύπακτο.

Το ΙΧ παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα απαγόρευσης εισόδου και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε - συγκρούστηκε διαδοχικά σε τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατηγό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε τραπεζοκαθίσματα και λοιπό εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων. Την τελευταία στιγμή μία μητέρα έβγαλε από το αυτοκίνητό της το παιδί, πριν το ΙΧ του ηλικιωμένου πέσει πάνω στο δικό της.

Ο 75χρονος λέει πως οδηγούσε «με 30, 40 χιλιόμετρα τώρα εκεί πέρα. Και με λιγότερο μπορεί να πήγαινα» ενώ στη συνέχεια ήταν «σαν να κόλλησε το γκάζι». «Εγώ αφού πήγε αριστερά το αυτοκίνητο από όπου έπρεπε να πάει, το άφησα να πάει εκεί. Δεν έστριψα το τιμόνι ούτε τίποτα για να μην χτυπήσω τα άλλα αυτοκίνητα. Δεν έχω τρακάρει ποτέ εγώ. Ούτε έχω ακουμπήσει πουθενά σε αυτοκίνητο. Εγώ οδηγώ πολύ προσεκτικά», είπε στο MEGA.