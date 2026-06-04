Πάτρα: «Οι αλαφροΐσκιωτοι» του "Ρεφενέ" στο θέατρο Αγορά 10 με 14 Ιουνίου 2026

«Οι αλαφροΐσκιωτοι», η νέα θεατρική δουλειά του Ερασιτεχνικού Σχήματος Πάτρας Ρεφενέ, θα παρουσιαστεί στο θέατρο «Αγορά» για 5 παραστάσεις από την Τετάρτη 10 έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026.

Τέσσερα (4) μονόπρακτα από τα κοσμήματα του παγκόσμιου δραματολογίου, ζωντανεύουν από την γνωστή πατρινή ομάδα, με τη συνοδεία μιας φυσαρμόνικας!

1. «Το κήρυγμα στους καρχαρίες»/απόσπασμα από το έργο «Μπόμπυ Ντικ» του Χέρμαν Μέλβιλ (1851)

2. «Η Λαίδη Φθειροζόλ» του Τενεσί Ουίλιαμς (1941)

3. «Η γέννηση του γελωτοποιού»/απόσπασμα από το έργο «Μιστέρο Μπούφο» του Ντάριο Φο (1969)

4. «Πικ-νικ στο μέτωπο» του Φερνάντο Αραμπάλ (1951).

Άνθρωποι περίεργοι. Εγκλωβισμένοι ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, στη λογική και τη φαντασία. Λένε πως ακούνε φωνές και βλέπουν οράματα, ανήμποροι να συμβιβαστούν με όσα φέρνει η μέρα τους. Διαλέξαμε 4 ιστορίες, 4 διαφορετικών συγγραφέων -ακριβώς- για να φωτίσουμε τα όρια ανάμεσα στην σκληρή αλήθεια και στο παρήγορο ψέμα όπου συχνά καταφεύγουμε, για ν’ αντέξουμε. Αυτά τα όρια όμως, χάνονται καμιά φορά και μαζί τους χάνονται και οι άνθρωποι.

Ανεβαίνουν στη δικιά τους σκηνή, με το δικό τους τρόπο, για να παραμείνουν άνθρωποι.

Από το "Ρεφενέ" απευθύνονται ευχαριστίες στην SPORTS ORTHO MED για την στήριξη.

Το φωτογραφικό υλικό είναι του Χάρη Αναγνωστόπουλου και μελών της ομάδας.

5 Παραστάσεις

Θέατρο Αγορά, οδός Καραϊσκάκη 149, Πάτρα.

Τετάρτη 10, Πέμπτη 11, Παρασκευή 12 και

Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Ιουνίου 2026.

Ώρα έναρξης: 21:00

Κρατήσεις θέσεων/Πληροφορίες/Προπώληση στα τηλέφωνα:

2610-221429 (πρωινά) & 6980-897785,

Και στο ταμείο του θεάτρου

2 ώρες πριν τη παράσταση.