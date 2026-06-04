Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί το πολυτελές θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία - Στους δρόμους χιλιάδες πολίτες

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σχετιζόμουν με τον Τραμπ αλλά με τον Τζάρεντ ως Αμερικανό επενδυτή με ένα εξαιρετικό σχέδιο».

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία δεν έχουν στόχο μόνο τους επενδυτές, αλλά κυρίως τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Την ώρα που η αντιπολίτευση και μέρος της κοινωνίας ασκούν σκληρή κριτική, η κυβέρνηση υπερασπίζεται την επιλογή της να προσελκύσει μεγάλα ξένα κεφάλαια.

Οι διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα δείχνουν το μέγεθος της δυσαρέσκειας που έχει δημιουργηθεί γύρω από την υπόθεση, με αρκετούς πολίτες να εκφράζουν φόβους για τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται οι συγκεκριμένες επενδύσεις.

Κύμα αντιδράσεων και έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχουν προκαλέσει στην Αλβανία τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που συνδέονται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Αλβανία έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μια χώρα που για σχεδόν πέντε δεκαετίες βρισκόταν σε απομόνωση, υπό ένα αυστηρό καθεστώς που απαγόρευε ακόμη και τα ταξίδια στο εξωτερικό, έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της περιοχής. Οι εντυπωσιακές παραλίες, τα ορεινά τοπία και το χαμηλό κόστος για τους επισκέπτες έχουν συμβάλει στην αλματώδη αύξηση του τουρισμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η προσέλκυση μεγάλων επενδυτών αποτελεί βασικό στοιχείο για την επόμενη ημέρα της οικονομίας. Οι υποστηρικτές των έργων εκτιμούν ότι η στρατηγική του Ράμα μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να αναπτυχθεί με πιο οργανωμένο τρόπο και να αποφύγει τα προβλήματα που δημιουργεί ο ανεξέλεγκτος υπερτουρισμός. Όπως υποστηρίζουν, οι επενδύσεις υψηλού επιπέδου μπορούν να φέρουν θέσεις εργασίας, έσοδα και καλύτερες υποδομές.

Ωστόσο, η άλλη πλευρά βλέπει την υπόθεση εντελώς διαφορετικά. Οι επικριτές θεωρούν ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δημιούργησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η δυσπιστία απέναντι στην κυβέρνηση. Πολλοί πολίτες υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη διαφάνεια και ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς επαρκή ενημέρωση της κοινωνίας.

Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση του Τράιτσε, ο οποίος σχολιάζοντας το κλίμα που έχει διαμορφωθεί δήλωσε: «Η οργή δεν στρέφεται τόσο εναντίον του Κούσνερ ή της Ιβάνκα Τραμπ όσο εναντίον της κυβέρνησης και του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση».

Η συγκεκριμένη φράση αποτυπώνει το κλίμα που επικρατεί σήμερα στην Αλβανία, όπου η συζήτηση δεν αφορά μόνο μια μεγάλη επένδυση, αλλά και το πώς η χώρα διαχειρίζεται το μέλλον της σε μια περίοδο έντονων αλλαγών και αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος.



