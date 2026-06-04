Η Πάτρα στα μονοπάτια της jazz - Μάγεψαν οι «100% Organic» και «Kaki Melissa Trio» την Τετάρτη 3/6

Η καρδιά της Πάτρας το βράδυ της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026 χτύπησε σε ρυθμούς jazz, με τον πεζόδρομο της Μαιζώνος μπροστά από το παλαιό δημαρχείο και το θέατρο «Αγορά» στην οδό Καραισκάκη, να μετατρέπονται με διαφορά «φάσης» σε αφετηρίες για την έναρξη της ενότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ «jazz+more».

Η εμβληματική είσοδος του παλαιού δημαρχείου στις 9.15 το βράδυ φιλοξένησε τους «100% Organic», οι οποίοι ξενάγησαν τους φίλους της jazz και όχι μόνο, σε μουσικά μονοπάτια με επιρροές jazz, soul και funk. Το γκρουπ παρουσίασε έναν ζωντανό οργανικό ήχο, όπου ο αυτοσχεδιασµός και το groove συνάντησαν την σύγχρονη jazz αισθητική.

Το «Kaki Melissa Trio» πήρε τη σκυτάλη λίγο πριν τις 11.00 το βράδυ όπου στη σκηνή του θεάτρου «Αγορά» παρουσίασε τη νέα του δουλειά, εστιάζοντας στο διάλογο και τον αυτοσχεδιασμό, προτάσσοντας παράλληλα τον δικό του σύγχρονο jazz ήχο, με επιρροές από ιστορικά piano trio όπως εκείνα των Bill Evans, Keith Jarrett και Brad MehΗ ldau.

Τις συναυλίες της πρώτης ημέρας παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Κορδάς, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι. Προλόγισε ο καλλιτεχνικός υπεύθυνος της ενότητας Γιώργος Τσώλης.

Συνέχεια απόψε Πέμπτη 4 Ιουνίου με Μυρσίνη Αθητάκη Quintet - Γιώργος Πανταζόπουλος τρίο

Το Μυρσίνη Αθητάκη Quintet στις 9.15 το βράδυ την Πέμπτη 4 Ιουνίου παίρνει τη σκυτάλη και στη διασταύρωση των πεζόδρομων Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος παρουσιάζει ένα πρόγραμμα σύγχρονης και κλασικής jazz, μέσα από ιδιαίτερες ερμηνείες και πρωτότυπες ενορχηστρώσεις εμπνευσμένες από σπουδαίες φωνές της σύγχρονης jazz σκηνής, όπως οι Jazzmeia Horn, Gretchen Parlato και Veronica Swift.

Το κουϊντέτο απαρτίζουν η Μυρσίνη Αθητάκη – φωνή, ο Παντελής Πρωτοπαπάς – κιθάρα, ο Σταύρος Μάνθος – άλτο σαξόφωνο, ο Χάρης Πεγιάζης – μπάσο και Γιώργος Ποταμιάνος – ντραμς.

Η ημέρα θα κλείσει με το Γιώργος Πανταζόπουλος Trio να εμφανίζεται στις 10.45 το βράδυ στο χώρο του studio krama (Ευμήλου 6-8) και να παρουσιάζει νέες συνθέσεις και ενορχηστρώσεις.

Ο μπασίστας και συνθέτης Γιώργος Πανταζόπουλος, απόφοιτος του Ιονίου Πανεπιστημίου και ενεργό μέλος της νεότερης τζαζ σκηνής της Αθήνας, παρουσιάζει στην Πάτρα το ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο “Some Things I’ve Never Told You”.