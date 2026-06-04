”Θαύμα” στο Έβερεστ: Αγνοούμενος οδηγός Σέρπα εντοπίστηκε ζωντανός μετά από μια εβδομάδα

Ένας οδηγός Σέρπα βρέθηκε να σέρνεται προς το καμπ της βάσης του Έβερεστ μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή του και επανενώθηκε με την οικογένειά του, η οποία είχε ήδη χάσει κάθε ελπίδα για την επιστροφή του.

Ο Dawa Sherpa εθεάθη για τελευταία φορά στις 29 Μαΐου να κατεβαίνει το βουνό, αλλά δεν έφτασε στο βασικό καμπ, ενώ ο πελάτης του κατάφερε να φτάσει. Το ζευγάρι ήταν ανάμεσα στους τελευταίους ορειβάτες στο βουνό καθώς η ορειβατική σεζόν έφτανε στο τέλος της και η διαδρομή είχε ήδη αποσυναρμολογηθεί.

Ο Dawa εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (4/6) από ένα συνεργείο καθαρισμού, ενώ σέρνονταν στις χιονισμένες πλαγιές γύρω από το Khumbu Icefall, λίγο πάνω από το στρατόπεδο, σύμφωνα με τον Pemba Sherpa της 8K Expeditions, που συντόνισε την αναζήτηση.

Μεταφέρθηκε αμέσως σε ασφαλές σημείο και του δόθηκαν τροφή και νερό. Ένα ελικόπτερο διάσωσης τον μετέφερε στο νοσοκομείο HAMS στην Κατμαντού, όπου τον περίμεναν η γυναίκα και η κόρη του, που είχαν ήδη ξεκινήσει τελετές κηδείας για εκείνον.

“Ακούσαμε πρώτα ότι είναι ακόμα ζωντανός από τα τοπικά νέα και από κάποιον γνωστό μας που τηλεφώνησε με τα νέα ότι… τον κατεβάζουν”, είπε η σύζυγός του, Damu Sherpa.

Παρόλο που ο Dawa είχε εξαφανιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρξε καθυστέρηση στην οργάνωση ομάδας αναζήτησης. Αν και δε δόθηκαν εξηγήσεις για την καθυστέρηση, όταν τελικά στάλθηκαν ελικόπτερα για να τον εντοπίσουν, αυτά δεν τα κατάφεραν.

Η οικογένειά του είχε χάσει κάθε ελπίδα. Η έφηβη κόρη του, Mendo Lhamu Sherpa, είπε ότι βρίσκονταν στη δεύτερη μέρα της τελετής κηδείας.

«Όταν ακούσαμε για τη διάσωση, δεν ήμασταν σίγουροι αν αυτό το άτομο ήταν πραγματικά ο πατέρας μας», είπε η Mendo Lhamu. «Για να βεβαιωθούμε ζητήσαμε να μας σταλούν φωτογραφίες και μόνο τότε καταλάβαμε ότι ήταν εκείνος και χαρήκαμε πολύ».

Η ομάδα που τον εντόπισε ήταν μέρος της Επιτροπής Καθαρισμού και Προστασίας του Sagarmatha, η οποία τοποθετεί σκάλες και σχοινιά στη διαδρομή στην αρχή κάθε ορειβατικής σεζόν και στη συνέχεια αφαιρεί τον εξοπλισμό και καθαρίζει τον χώρο μετά την αναχώρηση των ορειβατών.

Σύμφωνα με το Associated Press, τελευταία φορά είχαν δει τον Dawa σε ένα σημείο που ονομάζεται Yellow Band, πάνω από το Camp 3, που βρίσκεται στα 7.200 μέτρα (23.622 πόδια). Το στρατόπεδο βρίσκεται στα 5.300 μέτρα (17.388 πόδια).

Ο 52χρονος Dawa εργάζεται για μια μικρή εταιρεία με έδρα την Κατμαντού, την Himalayan Traverse, και καθοδηγούσε έναν Πολωνό ορειβάτη. Κατάγεται από την πόλη Okhaldhunga, νότια του Έβερεστ.

Η ορειβατική κοινότητα του Νεπάλ χαρακτήρισε την επιβίωση του Dawa ως ένα θαύμα.

“Δεν είναι τίποτε λιγότερο από θαύμα να επιβιώσεις τόσες μέρες στα βουνά αντιμετωπίζοντας τόσο σκληρές συνθήκες”, δήλωσε ο Ang Tshering Sherpa, εξέχουσα προσωπικότητα της κοινότητας.

“Οι Σέρπα είναι σκληροί γιατί μεγαλώνουν στα βουνά”, πρόσθεσε. “Αν ήταν κάποιος άλλος στη θέση του, ίσως να μην είχε επιβιώσει”.

Η κοινότητα των Σέρπα αποτελούνταν κυρίως από βοσκούς γιακ και εμπόρους που ζούσαν βαθιά στα Ιμαλάια μέχρι τη δεκαετία του 1950, όταν το Νεπάλ άνοιξε τα σύνορά του. Η φυσική αντοχή τους και η οικειότητά τους με τα βουνά τους έκανε σύντομα περιζήτητους οδηγούς και φορτωτές, γεγονός που τους επέτρεψε να κυριαρχήσουν στην ορειβατική βιομηχανία των Ιμαλαΐων.

Περισσότεροι από 1.000 ορειβάτες και οι οδηγοί τους ανέβηκαν στο Έβερεστ τον Μάιο, καθιστώντας τη σεζόν αυτή την πιο πολυσύχναστη στην ιστορία.

Η σεζόν ξεκίνησε καθυστερημένα λόγω ενός τεράστιου παγόβουνου στη διαδρομή λίγο πάνω από το βασικό στρατόπεδο, που χρειάστηκε περίπου δύο εβδομάδες για να απομακρυνθεί.

Σημειώνεται πως η κορυφή των 8.849 μέτρων (29.032 ποδιών) είχε κατακτηθεί για πρώτη φορά στις 29 Μαΐου 1953 από τον Νεοζηλανδό Edmund Hillary και τον οδηγό Σέρπα Tenzing Norgay.