Δήμος Δυτ. Αχαΐας: Παράδοση πυροσβεστικών στολών και εξοπλισμού σε εθελοντές

Είκοσι (20) πλήρεις πυροσβεστικές στολές μαζί με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, δωρεά των Γιατρών του Κόσμου παραδόθηκαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας στο Σώμα Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών (Σ.Ε.ΔΙ.Π.) Δυτικής Αχαΐας και στον Φυσιολατρικό Σύλλογο Όρους Μόβρης «Η ΑΡΙΑ», ενισχύοντας το σημαντικό έργο που επιτελούν οι εθελοντές στην πυροπροστασία και τη δασοπυρόσβεση.

Οι στολές και ο εξοπλισμός που παραδόθηκαν από τον πρόεδρο των Γιατρών του Κόσμου, Νικήτα Κανάκη, παρελήφθησαν από τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ο οποίος ανέφερε «το ευχαριστώ βγαίνει αβίαστα από την ψυχή μας, γιατί από την πρώτη στιγμή που δοκιμαστήκαμε τόσο από την μεγάλη πυρκαγιά, όσο και την ευλογιά των αιγοπροβάτων ήσασταν παρόντες με υλική βοήθεια, αλλά πάνω απ’ όλα με την ανθρώπινη προσέγγιση, τη σκέψη και το ενδιαφέρον σας. Με τις συνεχόμενες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουμε συνυπογράψει, έχετε βοηθήσει σημαντικά την τοπική μας κοινωνία και σήμερα μας δίνετε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε δύο βασικούς πυλώνες εθελοντικής προσφοράς της περιοχής μας στην πυρασφάλεια και τη δασοπυρόσβεση, τον Σ.Ε.ΔΙ.Π. Δυτικής Αχαΐας και την "ΑΡΙΑ". Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή στήριξή σας και για τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου Νικήτας Κανάκης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Γρηγόρη Αλεξόπουλο για την αγαστή συνεργασία και επεσήμανε πως «η παράδοση του εξοπλισμού και των πυροσβεστικών στολών, όπως και όλα όσα έχουμε προγραμματίσει και έχουμε κάνει στον Δήμο σας είναι το ελάχιστο. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και χαίρομαι που μπορέσαμε να συμβάλουμε με αυτόν τον τρόπο. Πέρα από το κράτος και την πολιτεία, η κοινωνία έχει λόγο και ρόλο. Ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης γνωρίζω ότι οι δήμοι συχνά σηκώνουν μεγαλύτερο βάρος από αυτό που τους αναλογεί, αλλά κι από αυτό που μπορούν να σηκώσουν. Η συνεργασία μας με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας είναι εξαιρετική και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό σας».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας απένειμε τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο των Γιατρών του Κόσμου, ως ένδειξη αναγνώρισης για τη διαχρονική προσφορά και τη στήριξη της ανθρωπιστικής οργάνωσης προς την τοπική κοινωνία.

Τις στολές παρέλαβαν εκ μέρους των δύο εθελοντικών συλλόγων, οι Γεράσιμος Παναγόπουλος και Παναγιώτης Κοκκίνης, οι οποίοι ευχαρίστησαν θερμά τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας που τους συμπεριέλαβε στις δράσεις του Μνημονίου Συνεργασίας με τους Γιατρούς του Κόσμου, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά τους στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Παρόντες ήταν επίσης, οι αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Ταπεινός, Τουρισμού- Πολιτισμού, Ηλίας Καμπέρος και Παιδείας, Βασίλης Καρβουνιάρης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, οι πρόεδροι των Δ.Κ. Κ. Αχαΐας, Αθανασία Σπανού- Ντεντοπούλου και Κρίνου, Σπύρος Καραχάλιος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δύμης, Ανδρέας Φώτου, εθελοντές δασοπυροσβέστες, κ.α.