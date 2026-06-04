Γαλλία: Βρέθηκε σορός στο σημείο που εξαφανίστηκε η 11χρονη Λιάνα

Μία σορός εντοπίστηκε την Πέμπτη (4/6), κοντά στη Φλεράνς, όπου χάθηκαν τα ίχνη της 11χρονης Λιάνα, σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV.

Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, οι γονείς της ανήλικης, η οποία αγνοείται από τις 29 Μαΐου, έχουν ενημερωθεί, ενώ θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές εξετάσεις και αναλύσεις προκειμένου να ταυτοποιηθεί η σορός.

Η σορός φέρεται να εντοπίστηκε σε αγροτική εγκατάσταση, η οποία είχε ήδη ερευνηθεί την Τετάρτη στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αναζήτησης, σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien.

Υπενθυμίζεται πως βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής Λιάνα θεωρείται ο Ζερόμ Μπαρελά. Η 11χρονη εθεάθη για τελευταία φορά την Παρασκευή 29 Μαΐου, στις 15:05, κοντά στο σχολείο της, το Κολέγιο Hubert-Reeves στη Φλεράνς. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε από τους γονείς της λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 19:00. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μαθήτρια εθεάθη να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο ενός άνδρα, γράφει η Le Parisien.

Ο άνδρας αυτός, ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση την επόμενη ημέρα.

Ο ίδιος αρνήθηκε αρχικά στους ερευνητές ότι είχε βάλει τη Λιάννα στο όχημά του την ημέρα της εξαφάνισής της όταν όμως βρέθηκε αντιμέτωπος με υλικό από κάμερες ασφαλείας, παραδέχθηκε ότι την επιβίβασε στο αυτοκίνητό του, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι λίγο αργότερα την άφησε στην πισίνα Fleurance.

Μετά το πέρας της κράτησής του, τη Δευτέρα ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για «παράνομη κράτηση και απαγωγή». Αν και μέχρι στιγμής παραμένει σιωπηλός απέναντι στους ανακριτές, οι αρχές έχουν εξετάσει εξονυχιστικά το προφίλ του.

Κατηγορούμενος για βιασμούς ο ύποπτος

Πριν από την εξαφάνιση της Λιάννα, ο Ζερόμ Μπαρελά είχε βρεθεί στο στόχαστρο τουλάχιστον πέντε διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που αφορούσαν σεξουαλική βία εις βάρος ανήλικων κοριτσιών. Ωστόσο, ο 41χρονος δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα ανακριθεί από την αστυνομία για τις υποθέσεις αυτές.

Συγκεκριμένα, η αποκάλυψη ότι ο προφυλακισμένος για την απαγωγή της μικρής Λιάνα είχε καταγγελθεί μήνες νωρίτερα για βιασμό 11χρονης έχει προκαλέσει πολιτικό και δικαστικό σάλο στη Γαλλία.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο 41χρονος άνδρας ήταν ήδη στο στόχαστρο της δικαιοσύνης από το περασμένο καλοκαίρι μετά από καταγγελία για βιασμό ανηλίκου, με τις ιατροδικαστικές εξετάσεις να επιβεβαιώνουν τα όσα φρικτά περιέγραψε ένα 11χρονο κορίτσι.

Το θύμα, η 12χρονη σήμερα Ρόζα, φίλη των παιδιών του υπόπτου, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα επανειλημμένων βιασμών από τον 41χρονο. Τον Αύγουστο του 2025, η Ρόζα και η μητέρα της, Οντρέ, πέρασαν το κατώφλι της χωροφυλακής στην περιοχή της Άνω Γαρονάς, σπάζοντας τη σιωπή τους.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, η ιατροδικαστική εξέταση ήρθε να σφραγίσει με τον πιο οδυνηρό τρόπο την αλήθεια των λόγων της, εντοπίζοντας τραύματα συμβατά με τη φρίκη που περιέγραψε το παιδί.

Παρά το γεγονός ότι οι αρχές είχαν στα χέρια τους μια απόλυτα ακριβή και αξιόπιστη μαρτυρία, ο ύποπτος δεν κλήθηκε ποτέ για κατάθεση, προκαλώντας τώρα την οργή της οικογένειας και την παρέμβαση της κυβέρνησης.

Η μητέρα της Ρόζα, μιλώντας στο δίκτυο BFMTV, ξέσπασε αποκαλύπτοντας πως, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της, κανείς δεν της είχε κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης. Την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό της Λιάνα παραμένουν στο σκοτάδι, η Οντρέ είναι πεπεισμένη: αν τα γρανάζια της δικαιοσύνης είχαν κινηθεί πιο γρήγορα, το δεύτερο κορίτσι ίσως να μην είχε εξαφανιστεί ποτέ.

Μπροστά στο βάρος των αποκαλύψεων για τυχόν ολιγωρία των αρχών, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε την Πέμπτη την άμεση διενέργεια διοικητικής έρευνας για να εντοπιστούν τα «τυφλά σημεία» και οι δυσλειτουργίες στον χειρισμό της υπόθεσης.

Το άλλοθι των διαδικασιών και ο γραφειοκρατικός λαβύρινθος

Από την πλευρά της, η εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Κλεμάνς Μεγιέρ, επιχείρησε να εξηγήσει το γιατί ο Ζερόμ Μπαρελά παρέμενε ελεύθερος και ανέγγιχτος από τις αρχές. Όπως υποστήριξε, σε μια ποινική έρευνα η ανάκριση του υπόπτου είναι πάντοτε «η τελευταία πράξη του δράματος», αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπόλοιπες εξετάσεις. Και η έρευνα αυτή, όπως σημείωσε, ήταν ακόμη ανοιχτή όταν χάθηκαν τα ίχνη της Λιάνα.

Πίσω από τις κουρτίνες της υπόθεσης κρύβεται ένας γραφειοκρατικός μαραθώνιος που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025 με τη μήνυση της μητέρας, συνεχίστηκε το φθινόπωρο με τις ιατροδικαστικές και ψυχολογικές εκθέσεις, και κατέληξε σε μια χρονοβόρα μεταφορά του φακέλου από την εισαγγελία της Τουλούζης σε εκείνη του Οζ λόγω αναρμοδιότητας.

Στις αρχές του 2026, η διαδικασία διαβιβάστηκε στη χωροφυλακή του Λεκτούρ προκειμένου να γίνει πλέον η σύλληψη και η ανάκριση του 41χρονου, όμως ο χρόνος είχε ήδη εξαντληθεί.

Ο Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος τελικά συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για τη χαμένη Λιάνα, οδηγήθηκε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπου του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες και κρίθηκε προφυλακιστέος για την απαγωγή και την παράνομη κράτηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών.