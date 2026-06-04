Πάτρα: Ο Αλέξης Σκαρμέας για το Μηχανουργείο

Είμαι σίγουρος πως όλες οι πλευρές θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί το "Μηχανουργείο", προσφέροντας πολιτισμό & διέξοδο στους πολίτες και στην πόλη μας, αναφέρει
Ο συμπολίτης Αλέξης Σκαρμέας, δικηγόρος, πρώην αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Πατρέων, σε κείμενο του αναφέρεται στο θέατρο, πολυχώρο πολιτισμού Μηχανουργείο που λειτουργεί στην οδό Ευμήλου πίσω από το ναό του Αγ. Ανδρέα.
Ο κ. Σκαρμέας αναφέρει τα εξής:
Με έκπληξη και ανησυχία πληροφορήθηκα ότι ο γνωστός σ΄ όλους μας Πολυχώρος Πολιτισμού "Μηχανουργείο" στην Πάτρα, απειλείται με έξωση από τους ιδιοκτήτες. Πρόκειται για μια εστία πολιτισμού από τις ελάχιστες πλέον που διαθέτει η πόλη μας, η οποία λειτουργεί συνεχώς προσφέροντας υψηλού επιπέδου πολιτιστικές υπηρεσίες. Ας αναλογιστούμε όλοι πως ζούμε σε μια πόλη με ελάχιστες καλλιτεχνικές εστίες και με χώρους συμβολικούς, όπως το Δημοτικό Θέατρο και το Αρχαίο Ωδείο, να παραμένουν κλειστοί για την πόλη και τους πολίτες της.
Γνωρίζω πως ο Γεράσιμος Ντάβαρης που λειτουργεί το "Μηχανουργείο" θυσίασε πολλά για να μπορεί να υπάρχει αυτός ο χώρος. Σεβόμενος απόλυτα τα δικαιώματα των ιδιοκτητών του ακινήτου, που πληροφορήθηκα πως είναι ένας συνεταιρισμός με βαρύτητα για την πόλη μας, θα παρακαλέσω όλες τις πλευρές να επανεκτιμήσουν την κατάσταση, έτσι ώστε να μην στερηθεί η Πάτρα έναν ακόμη χώρο πολιτισμού. Δεν το αντέχει και δεν της αξίζει.
Είμαι σίγουρος πως όλες οι πλευρές θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί το "Μηχανουργείο", προσφέροντας πολιτισμό και διέξοδο στους πολίτες και στην πόλη μας.
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