Το τελευταίο «αντίο» στον Νάσο Αθανασίου - Συγγενείς, φίλοι και πολιτικά πρόσωπα στην κηδεία του

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα η κηδεία του Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από τον χώρο της δημοσιογραφίας και πρόσωπα της πολιτικής ζωής συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, για να τον αποχαιρετήσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής στη μακρόπνοη προσφορά του, στον Τύπο και τη δημόσια ζωή.

Από νωρίς το πρωί, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του Νάσου Αθανασίου συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια, όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία για τον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή.

Στην πρώτη γραμμή βρισκόταν η οικογένειά του, η σύζυγός του Εύη και τα παιδιά του, Τίμος και Ελένη, δεχόμενοι τη στήριξη δεκάδων ανθρώπων από τον χώρο της ενημέρωσης και της πολιτικής. Πολλοί εκπρόσωποι της Αριστεράς προσήλθαν για να αποτίσουν φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα τόσο στη δημοσιογραφία όσο και στην πολιτική. Ανάμεσα σε όσους έδωσαν το «παρών» βρίσκεται και ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε από τους πρωτεργάτες της ελληνικής τηλεόρασης, ενώ παράλληλα είχε ενεργή πολιτική παρουσία ως βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2023. Η πορεία και η προσφορά του τιμώνται σήμερα από ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του και τον γνώρισαν μέσα από τη μακρόχρονη διαδρομή του στη δημόσια ζωή.