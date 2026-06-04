Βραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Ο όμιλος Qualco, με διεθνή δραστηριοποίηση και εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική τεχνολογία, απέσπασε νέα σημαντική διάκριση στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026 για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, λαμβάνοντας το βραβείο στην κατηγορία «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» για τη συμβολή του στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, με τη συμμετοχή κυβερνητικών εκπροσώπων και διακεκριμένων προσωπικοτήτων και στελεχών από διάφορους κλάδους, με στόχο την αναγνώριση της συμβολής τους στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Το βραβείο για τον όμιλο Qualco παρέλαβε ο κ. Μιλτιάδης Γεωργαντζής, Group Chief Executive Officer του οργανισμού.

Με αφορμή τη βράβευση, ο κ. Γεωργαντζής δήλωσε: «Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας να αναπτύσσουμε τεχνολογικές λύσεις με ουσιαστικό επιχειρησιακό αντίκτυπο για τους οργανισμούς που μας εμπιστεύονται. Στον όμιλο Qualco πιστεύουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποκτά πραγματική αξία όταν μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ταχύτερη λήψη αποφάσεων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, δημιουργώντας λύσεις που συμβάλλουν ουσιαστικά στον μετασχηματισμό της οικονομίας και των οργανισμών του αύριο.».

Ο όμιλος Qualco βασίζεται στην υιοθέτηση πρακτικών με πλήρη μετάβαση σε νέα operating models. Στον πυρήνα βρίσκονται cloud-native platforms που ενοποιούν δεδομένα, αυτοματοποιούν διαδικασίες και επιτρέπουν τη λήψη real-time αποφάσεων. Η προσέγγιση αυτή μεταφράζεται άμεσα σε απτά επιχειρησιακά αποτελέσματα, χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, αυξημένη παραγωγικότητα, ταχύτερη εκτέλεση και δυνατότητα κλιμάκωσης χωρίς αύξηση πόρων.

Τα Βραβεία ΕΒΕΑ διοργανώνονται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) σε ετήσια βάση και αποσκοπούν στην ανάδειξη της επιχειρηματικής αριστείας και των αξιών του επιχειρείν. Επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, για την εξαγωγική τους δραστηριότητα, την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, τις ψηφιακές και τις πράσινες τεχνολογίες, καθώς και τη συνεισφορά τους στην απασχόληση και στην κοινωνία.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ομίλου Qualco στην προώθηση της καινοτομίας, του ψηφιακού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, καθώς και τη συμβολή του στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

Σχετικά με τον όμιλο Qualco

Ο όμιλος Qualco είναι ένας οργανισμός με διεθνή δραστηριοποίηση και εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική τεχνολογία. Με ηγετική θέση και παρουσία άνω των 25 ετών σε περισσότερες από 30 χώρες, προσφέρει καινοτόμες λύσεις σε τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς. Αξιοποιώντας τεχνολογίες AI, advanced analytics και αυτοματοποίησης, συμβάλλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενισχύοντας τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων.

Εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Μάιο του 2025, ο όμιλος επενδύει συστηματικά στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης, περιβαλλοντικής διαχείρισης και κοινωνικής ευθύνης, με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας.