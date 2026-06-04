Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα)
ΓΕΩΡΓ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Παρασκευή 5-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Προαστίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΡΕΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ZΩΗ χήρα ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
Κηδεύουμε την Παρασκευή 5-6-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ρώσσου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεϊκων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Βασιλική Αντωνάτου, Παναγιώτης Αντωνάτος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Δήμητρα Κράνου & Ιωάννης Τερεζάκης, Ζωή Αντωνάτου, Σταματία Αντωνάτου
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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ΚΗΔΕΙΑ
Του πολυαγαπημένου και σεβαστού μας συζύγου, πατέρα & παππού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜ. ΚΟΥΤΣΙΟΥ
(ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
ΕΤΩΝ 82
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 και ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βασιλάκι Αρχαίας Ολυμπίας.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Η σύζυγος: Αικατερίνη
Τα παιδιά: Ασημάκης & Όλγα, Χρήστος
Τα εγγόνια: Δήμητρα, Κατερίνα
& οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Παναγιώτης ΜΑΡΤΙΩΝΟΣ
Τουμπίτσι – Τρόπαια Αρκαδίας
Τηλ. 6973 412 646
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΧΙΛ. ΤΙΓΚΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΤΣΕΜΕΔΕ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ (ΠΑΛΑΙΟ) ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ, ΣΟΦΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΤΖΕΝΗ ΤΙΓΚΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΤΙΓΚΑ, ΕΛΕΝΗ ΤΙΓΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΟΒΟΥ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΔΡ. ΚΑΛΑΒΡΙΖΙΩΤΟΥ
ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε το Σάββατο 6-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Καλαβρούζας.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΙΖΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ & ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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