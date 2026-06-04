Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα)

ΓΕΩΡΓ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύουμε την Παρασκευή 5-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Προαστίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΡΕΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ZΩΗ χήρα ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

Κηδεύουμε την Παρασκευή 5-6-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ρώσσου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεϊκων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :

Βασιλική Αντωνάτου, Παναγιώτης Αντωνάτος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :

Δήμητρα Κράνου & Ιωάννης Τερεζάκης, Ζωή Αντωνάτου, Σταματία Αντωνάτου

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

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ΚΗΔΕΙΑ

Του πολυαγαπημένου και σεβαστού μας συζύγου, πατέρα & παππού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜ. ΚΟΥΤΣΙΟΥ

(ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)

ΕΤΩΝ 82

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 και ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βασιλάκι Αρχαίας Ολυμπίας.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Η σύζυγος: Αικατερίνη

Τα παιδιά: Ασημάκης & Όλγα, Χρήστος

Τα εγγόνια: Δήμητρα, Κατερίνα

& οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Παναγιώτης ΜΑΡΤΙΩΝΟΣ

Τουμπίτσι – Τρόπαια Αρκαδίας

Τηλ. 6973 412 646

[email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΧΙΛ. ΤΙΓΚΑ

ΣΥΝ/ΧΟ ΤΣΕΜΕΔΕ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ (ΠΑΛΑΙΟ) ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ, ΣΟΦΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΤΖΕΝΗ ΤΙΓΚΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΤΙΓΚΑ, ΕΛΕΝΗ ΤΙΓΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΟΒΟΥ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.

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