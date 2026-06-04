Στην Πάτρα η Κατερίνα Στεφανίδη για τα «Τοφάλεια»!

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου διοργανώνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 το Διεθνές Meeting Στίβου «Τοφάλεια 2026», το οποίο θα διεξαχθεί στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.

Στους αγώνες θα πάρεει μέρος και η κορυφαία ελληνίδα αθλήτρια του στίβου όλων των εποχών, η Κατερίνα Στεφανίδη!!

Βήμα-βήμα, αγώνα με τον αγώνα, η Κατερίνα Στεφανίδη αρχίζει να βρίσκει αγωνιστικό ρυθμό. Στο «σπίτι» της, στο μίτινγκ που μας πρωτοσυστήθηκε, το πολύ υψηλού επιπέδου και φέτος, Filothei Women Gala, η Ολυμπιονίκης του 2016 πέρασε τα 4.40, το καλύτερο άλμα της μετά τη γέννηση του γιου της και κέρδισε για άλλη μια φορά τον «δικό» της αγώνα. Η Στεφανίδη πέρασε όλα τα ύψη που δοκίμασε – 4.20, 4.30, 4.40 – με την πρώτη και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση, ενώ δοκίμασε ανεπιτυχώς στα 4.50. Ο επόμενος αγώνας της θα είναι στην Πάτρα στα Τοφάλεια την προσεχή Κυριακή.

Η Στεφανίδη είναι κάτοχος του Ρεκόρ Παμπελοποννησιακού Σταδίου, με 4.83μ. από το 2019, ενώ αναμένεται να καταρρίψει το ρεκόρ Αγώνων που έχει η Βουλγλαρα Tatiana Koleva με 4.31 από το 2000

Η διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες αθλητικές εκδηλώσεις της χρονιάς για τον ελληνικό στίβο, συγκεντρώνοντας περίπου 750 αθλητές και αθλήτριες από 97 αθλητικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαιώνει τη δυναμική του θεσμού και το υψηλό επίπεδο των αγώνων, οι οποίοι προσελκύουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον της αθλητικής κοινότητας.

Ανάμεσά τους και οι αθλητές που θα συγκροτήσουν την Εθνική για το Βαλκανικό

Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 17:00, με τους αθλητές και τις αθλήτριες να αγωνίζονται σε πλήθος αγωνισμάτων, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις και υψηλές επιδόσεις στους φίλους του στίβου.

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου καλεί το φίλαθλο κοινό να παρακολουθήσει από κοντά τη διοργάνωση και να στηρίξει την προσπάθεια των αθλητών και αθλητριών που θα συμμετάσχουν στο «ΤΟΦΑΛΕΙΑ 2026».

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Πατρέων για την πολύτιμη υποστήριξη και συμβολή τους στην επιτυχή διοργάνωση των αγώνων.