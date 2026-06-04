Ιστορική ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Παρουσιάστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες στον ελληνικό στρατό

Μία ιστορική στιγμή για τον Ελληνικό Στρατό και τις Ένοπλες Δυνάμεις εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί (4/6/2026), αφού παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στη Λαμία και συγκεκριμένα στο ΚΕΥΠ.

Σύμφωνε με το lamiareport.gr, συνολικά οι γυναίκες που έφτασαν στη Λαμία για να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον στρατό ήταν 72, όλες τους δηλώνοντας αποφασισμένες για αυτό το νέο βήμα στη ζωή τους.

Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι πρωτόγνορο μόνο για αυτές αλλά και για τους γονείς τους οι οποίοι δήλωσαν πως θα στηρίξουν τα παιδιά τους στην απόφασή τους.

Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά όπως:

αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,

μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),

πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).

Στο πλαίσιο της σημερινής μέρας, στο ΚΕΥΠ Λαμίας βρέθηκε και ο Αρχηγός ΓΕΣ, Γεώργιος Κωστίδης.

Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr, το “παρών” θα δώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ είναι πιθανό στο ΚΕΥΠ Λαμίας να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.