Σημαντικοί αγώνες από τον Αρίωνα Πάτρας

Ο ΑΓΣ Αρίων Πάτρας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων διοργανώνουν το φεστιβάλ στίβου ακαδημιών με την επωνυμία ¨2ο RUN JUMP THROW¨ .

Η αθλητική εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Παμπελοποννησιακό στάδιο Πατρών το Σάββατο 6 Ιουνίου με ώρα έναρξης τις 18.30.

Θα συμμετάσχουν αθλητές -τριες από 6 έως 12 ετών από 10 ακαδημίες της ευρύτερης περιχής. Ο αριθμός των συμμετεχόντων υπολογίζεται να ξεπεράσει τους 400.

Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης και αθλοθέτης των αναμνηστικών μεταλλίων είναι η φημισμένη Ελληνική αλυσίδα καφεστίασης Coffee Island. Η γνωστή εταιρεία παραγωγής και εμπορίας φρούτων Dole , θα προσφέρει μπανάνες στους συμμετέχοντες .

Η Πρόεδρος του συλλόγου και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν τις θερμότερες ευχαριστίες σε Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , Δήμο Πατρέων , Παμπελοποννησιακό Στάδιο και στους χορηγού μας για την υποστήριξη τους.