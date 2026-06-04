Σημαντικοί αγώνες από τον Αρίωνα Πάτρας

Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ο ΑΓΣ Αρίων Πάτρας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων διοργανώνουν το φεστιβάλ στίβου ακαδημιών με την επωνυμία ¨2ο RUN JUMP THROW¨ .
Η αθλητική εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Παμπελοποννησιακό στάδιο Πατρών το Σάββατο 6 Ιουνίου με ώρα έναρξης τις 18.30.
Θα συμμετάσχουν αθλητές -τριες από 6 έως 12 ετών από 10 ακαδημίες της ευρύτερης περιχής. Ο αριθμός των συμμετεχόντων υπολογίζεται να ξεπεράσει τους 400.
Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης και αθλοθέτης των αναμνηστικών μεταλλίων είναι η φημισμένη Ελληνική αλυσίδα καφεστίασης Coffee Island. Η γνωστή εταιρεία παραγωγής και εμπορίας φρούτων Dole , θα προσφέρει μπανάνες στους συμμετέχοντες .
Η Πρόεδρος του συλλόγου και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν τις θερμότερες ευχαριστίες σε Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , Δήμο Πατρέων , Παμπελοποννησιακό Στάδιο και στους χορηγού μας για την υποστήριξη τους.
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