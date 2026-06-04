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Σημαντικοί αγώνες από τον Αρίωνα Πάτρας

Σημαντικοί αγώνες από τον Αρίωνα Πάτρας

Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

Ο ΑΓΣ Αρίων Πάτρας σε συνδιοργάνωση  με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  και την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων διοργανώνουν το φεστιβάλ  στίβου ακαδημιών με την επωνυμία ¨2ο  RUN JUMP THROW¨ .

Η αθλητική εκδήλωση  θα διεξαχθεί στο Παμπελοποννησιακό στάδιο Πατρών το Σάββατο 6 Ιουνίου με ώρα έναρξης τις 18.30.

Θα συμμετάσχουν αθλητές -τριες από 6 έως 12 ετών  από 10 ακαδημίες της ευρύτερης περιχής. Ο αριθμός των συμμετεχόντων υπολογίζεται να ξεπεράσει τους 400. 

Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης και αθλοθέτης των αναμνηστικών μεταλλίων είναι η φημισμένη  Ελληνική αλυσίδα καφεστίασης   Coffee Island. Η γνωστή εταιρεία παραγωγής και εμπορίας φρούτων  Dole , θα προσφέρει μπανάνες στους συμμετέχοντες . 

Η Πρόεδρος του συλλόγου και τα μέλη του  διοικητικού συμβουλίου αισθάνονται  την ανάγκη να εκφράσουν  τις θερμότερες ευχαριστίες σε Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , Δήμο Πατρέων , Παμπελοποννησιακό Στάδιο και στους χορηγού μας για την υποστήριξη τους.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αρίων Αρίων Πάτρας
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Στίβος
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