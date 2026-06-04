Λεμεσός: Πάνω από 70 άτομα δηλητηριάστηκαν σε γαμήλια δεξίωση - Νοσηλεύτηκαν 15

Μαζική τροφική δηλητηρίαση καλεσμένων σημειώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό, με την έρευνα των Υγειονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.com, πάνω από 70 καλεσμένοι από τη Λεμεσό και την Πάφο παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.

Συγκρκιμένα, 39 καλεσμένοι από τη Λεμεσό εμφάνισαν συμπτώματα, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 15 άτομα νοσηλεύτηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά. Παράλληλα, συμπτώματα παρουσίασαν και περίπου 35 καλεσμένοι από την Πάφο, εκ των οποίων τρία πρόσωπα χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Τι είπε ο προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας

Ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας, Ηρόδοτος Ηροδότου, ανέφερε στο ότι συνεχίζονται οι αναλύσεις τροφίμων και νερού από τα δείγματα που λήφθηκαν από το υποστατικό.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι διενεργούνται συνεντεύξεις με πρόσωπα που παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων τροφίμων και πιθανών μικροβίων που ενδέχεται να προκάλεσαν το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν άμεσα μόλις ενημερώθηκαν για το συμβάν, ενώ επικοινώνησαν και με το ζεύγος, το οποίο τους ενημέρωσε ότι περίπου 50 άτομα είχαν παρουσιάσει συμπτώματα από την πρώτη στιγμή.

«Ξεκινήσαμε αμέσως τις έρευνες, καθώς και τη λήψη προσωπικών συνεντεύξεων από τους ασθενείς - καλεσμένους. Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος, λήφθηκαν δείγματα τροφίμων και αναστάλθηκε η λειτουργία του ύποπτου υποστατικού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να αναφερθεί πως διερευνάται και δεύτερο περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης σε άλλο χώρο δεξιώσεων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν το ενδεχόμενο διασύνδεσης των δύο υποθέσεων.