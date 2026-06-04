Τρίκαλα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Τρίκαλα, όπου ένας ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο φέρεται να εκτυλίχθηκε στην πιλοτή οικοδομής όπου διέμεναν δύο αδέλφια, ηλικίας άνω των 80 ετών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας φέρεται να πυροβόλησε τον αδελφό του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο δράστης τηλεφώνησε στην Αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον αδερφό του.

Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα καθώς καθώς εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Τα δυο αδέρφια έχουν ηλικία 86 και 82 ετών.



