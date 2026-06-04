AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026: Εγκαινιάζεται αύριο παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανού

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη πρεμιέρα της 1ης Πανελλήνιας Έκθεσης Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Επιχειρηματικότητας «AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026», που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αχαΐας, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, και ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Και συνεχίζει:

Με τη συμμετοχή δεκάδων εκθετών από όλη τη χώρα, η Πάτρα μετατρέπεται για τρεις ημέρες στο επίκεντρο της ελληνικής αγροδιατροφής, φιλοξενώντας παραγωγούς, επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, επαγγελματίες και φορείς που εκπροσωπούν το πιο δυναμικό και εξωστρεφές κομμάτι της ελληνικής οικονομίας.

Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 στις 19:30, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας διοργάνωσης που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσμό πανελλαδικής εμβέλειας και σημείο αναφοράς για τον αγροδιατροφικό και επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

Η AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026 αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα, την καινοτομία και τις προοπτικές του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες ευκαιρίες δικτύωσης, συνεργασιών και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας και ολόκληρης της χώρας.

Πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη γαστρονομία

Το Σάββατο 6 Ιουνίου, από τις 10:30 έως τις 12:30, θα πραγματοποιηθεί το «Smart Farming & Carbon Farming Forum 2026», αφιερωμένο στις νέες τεχνολογίες, τη βιώσιμη παραγωγή και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα.

Στην ενότητα «Smart Farming» συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβούλων Ιωάννης Καραστέργιος, ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτριος Τσεσμελής, ο Market Development Manager της FARM-B Ηλίας Πλατής και ο Πρόεδρος της Πήγασος Αγροδιατροφή Α.Σ. και Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου Μάρκος Λέγγας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις εξελίξεις στην ψηφιακή γεωργία, τη γεωργία ακριβείας και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή.

Στην ενότητα «Carbon Farming» συμμετέχουν η επιστημονική συντονίστρια ερευνητικών έργων του ΑΠΘ Δρ Παρασκευή Χαντζή, ο ιδρυτής της AGROBOX IKE Στέργιος Σγουλέτας και ο υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης της Gaia Robotics Στέφανος Ξουρής, οι οποίοι θα αναλύσουν ζητήματα ανθρακικού αποτυπώματος, κλιματικής ανθεκτικότητας και βιώσιμων πρακτικών παραγωγής.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 12:30 έως τις 14:00, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Επιχειρείν Χωρίς Σύνορα», με θέμα την προετοιμασία επιχειρήσεων και προϊόντων για μια επιτυχημένη εξαγωγική πορεία. Στην εκδήλωση συμμετέχουν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανδρέας Φίλιας, ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης Εξωτερικού Εμπορίου της Enterprise Greece Γιάννης Ρέτσας και η εισηγήτρια εξαγωγικών σεμιναρίων Τζένη Σκοτίδη, μεταφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας θα πραγματοποιεί ζωντανές γαστρονομικές παρουσιάσεις και δημιουργικές επιδείξεις, αξιοποιώντας τοπικά και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τη σύγχρονη γαστρονομία.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχουν και οι δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Αντιπεριφέρειας Τουρισμού, μέσα από την παρουσίαση και προώθηση του Olympian Breakfast, ενός επιτυχημένου θεσμού που προβάλλει τον γαστρονομικό πλούτο της περιοχής και τη συμβολή του στην τουριστική ανάπτυξη.

Τι θα δουν οι επισκέπτες

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εκατοντάδες προϊόντα και υπηρεσίες από επιχειρήσεις της Πελοποννήσου, των Ιονίων Νήσων και της Στερεάς Ελλάδας, που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τροφίμων, ποτών, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, γαλακτοκομικών προϊόντων, ελαιολάδου, οίνου, βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων, συνεταιριστικών προϊόντων, αρωματικών φυτών, συσκευασίας, εξοπλισμού και τεχνολογίας παραγωγής.

Χρηστικές πληροφορίες

Τοποθεσία: Παλαιό Λιμάνι Πάτρας

Είσοδος: Από Αγίου Νικολάου

Εγκαίνια: Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, ώρα 19:30

Ημερομηνίες λειτουργίας: 5, 6 και 7 Ιουνίου 2026

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό και επαγγελματίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους εκθέτες και το αναλυτικό πρόγραμμα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.