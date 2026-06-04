Θλίψη για τον αναμορφωτή του αιγιώτικου Στίβου, Γιάννη Χρυσανθόπουλο

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκε η τοπική κοινωνία του Αιγίου και όχι μόνο, ότι έφυγε (3/6) από κοντά μας ένας σπουδαίος εργάτης του Στίβου, ο Αιγιώτης Γιάννης Χρυσανθόπουλος (1942-2026).

Υπηρέτησε τον Στίβο ως Πρωταθλητής (800 – 1500μ.) με συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα Στίβου, ως Διεθνής Κριτής ( Πανευρωπαϊκοί Αγώνες 1969 και 1982, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΑΘΗΝΑ 1997, Ολυμπιακοί Αγώνες 2004), και ως Διοικητικός Παράγοντας (εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Τ.Ε. ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στην δεκαετία του 1980) .

Το μεγάλο του όμως έργο και η ανεκτίμητη προσφορά του ήταν ως Προπονητής Στίβου. Γιγάντωσε τον Κλασσικό Αθλητισμό στην πόλη του, το Αίγιο, από το1973 έως το 1988 με το ιδιαίτερα αξιόλογο για την εποχή Σωματείο Ε.Φ.Α. Αιγίου.

Μέσα στο Στάδιο της πόλης του, με υποδομή το καρβουνίδι δημιούργησε αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν 6 Πανελλήνια Ρεκόρ και κατέκτησαν 36 μετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα όλων των Κατηγοριών. Ήταν η ψυχή κάθε Στιβικής Δράσης στο Αίγιο, με την διοργάνωση πολλών Αγώνων και με κυριότερους από αυτούς τους ΑΧΑΪΚΟΥΣ Αγώνες που ήταν Πανελλήνιας εμβέλειας.

Πάντοτε εργατικός, σοβαρός στην δουλειά και ανιδιοτελής





ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1965 Ανοικτός Ανδρών 1.500μ. 2 Χρυσανθόπουλος Γιάννης Παναθηναϊκός Αθλητικός Ομιλος

1965 Ανοικτός Ανδρών 800μ. 3 Χρυσανθόπουλος Γιάννης Παναθηναϊκός Αθλητικός Ομιλος

1964 Ανοικτός Ανδρών 1.500μ. 3 Χρυσανθόπουλος Γιάννης Παναθηναϊκός Αθλητικός Ομιλος

1963 Ανοικτός Ανδρών 1.500μ. 3 Χρυσανθόπουλος Γιάννης Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣ Αθηνόδωρος Αιγίου

Γιάννης Χρυσανθόπουλος (1942–2026)

Βαθιά θλίψη σκεπάζει σήμερα το Αίγιο και ολόκληρο τον ελληνικό κλασικό αθλητισμό.

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Χρυσανθόπουλος, εμβληματική μορφή του στίβου και άνθρωπος που σφράγισε με το ήθος και το έργο του μια ολόκληρη εποχή.

?? Πρωταθλητής και Διεθνής Αθλητής

Γεννημένος στα Νικολέικα Αιγίου το 1942, ο Γιάννης Χρυσανθόπουλος έκανε τα πρώτα του βήματα στους σχολικούς αγώνες του Διακοπτού, για να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους δρομείς μεσαίων αποστάσεων της χώρας. Πρωταθλητής στα 800μ. και 1.500μ., φόρεσε με περηφάνια τις φανέλες της ΕΦΑ Αιγίου, του Εθνικού Γ.Σ. και του Παναθηναϊκού.

Εκπροσώπησε 31 φορές την Ελλάδα σε διεθνείς διοργανώσεις, ανάμεσά τους το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φοιτητών (Universiade) στη Βουδαπέστη το 1965. Υπήρξε δε Λαμπαδηδρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (1964), του Σαπόρο (1965) και της Σεούλ (1988).

? Ο Αναμορφωτής του Αιγιώτικου Στίβου

Ωστόσο, η μεγαλύτερη κληρονομιά του Γιάννη Χρυσανθόπουλου δεν βρίσκεται στα δικά του μετάλλια, αλλά σε εκείνα που βοήθησε τους άλλους να κατακτήσουν.

Αναλαμβάνοντας τα ηνία της ΕΦΑ Αιγίου κατά την περίοδο 1973–1988, δημιούργησε μια αληθινή «σχολή στίβου», μια χρυσή 15ετία που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Κάτω από την καθοδήγησή του, οι αθλητές της Αιγιάλειας κατέρριψαν 6 πανελλήνια ρεκόρ και κατέκτησαν 36 πανελλήνια μετάλλια.

Αναδείχθηκε σε Ομοσπονδιακό Προπονητή του ΣΕΓΑΣ, ενώ παράλληλα υπηρέτησε ως Διεθνής Κριτής Στίβου από το 1973 έως το 2012, με αποκορύφωμα την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Αθήνα 2004». Για το σπάνιο ήθος και την αδιάλειπτη προσφορά του τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο του ΣΕΓΑΣ και το Χρυσό Τριφύλλι του Παναθηναϊκού.

✍️ Η Πολιτιστική και Ιστορική Παρακαταθήκη

Ο Γιάννης Χρυσανθόπουλος δεν υπήρξε μόνο άνθρωπος των γηπέδων. Ήταν μια προσωπικότητα με έντονη κοινωνική συνείδηση. Ήδη από το 1965 συμμετείχε σε δημόσιες διακηρύξεις αθλητών κατά των πολιτικών ανωμαλιών, σε εποχές που αυτό απαιτούσε θάρρος.

Φεύγοντας, αφήνει πίσω του ένα ανεκτίμητο πνευματικό έργο: το βιβλίο «Ο Κλασικός Αθλητισμός στο Αίγιο», καρπό πολυετούς έρευνας και αγάπης, που διασώζει την ιστορία, τα ρεκόρ και τα πρόσωπα του στίβου της Αιγιάλειας κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Ένα βιβλίο-μνημείο, για το οποίο ο Γιάννης Ανδρικόπουλος είχε γράψει στον πρόλογο:

«Το βιβλίο θα μείνει σαν ζείδωρη πηγή της ιστορίας του Στίβου!»

? Ύστατο Χαίρε

Παρά το τεράστιο έργο του, ο Γιάννης Χρυσανθόπουλος έμεινε μέχρι το τέλος ότι ήταν πάντα: ένας άνθρωπος έντιμος, ταπεινός και σεμνός. Ακόμη κι όταν η τοπική ηγεσία δεν αξιοποίησε όσο έπρεπε τη σοφία και την εμπειρία του, εκείνος δεν παραπονέθηκε, συνέχισε να προσφέρει.

Σήμερα το Αίγιο αποχαιρετά έναν ευπατρίδη του αθλητισμού. Η πόλη έγινε φτωχότερη, αλλά η κληρονομιά του θα ζει μέσα από τα γραπτά του, μέσα από τις γενιές αθλητών που γέμισε με όνειρα, και μέσα από κάθε άνθρωπο που έμαθε δίπλα του τι σημαίνει αθλητισμός με αξίες.

Σύσσωμη η τοπική κοινωνία εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στη σύζυγό του Δήμητρα, στα τρία του παιδιά, Αμαλία, Ανδρέα και Μάρω, καθώς και στα τρία του εγγόνια.

Καλό ταξίδι, Κυρ Γιάννη. Σε αποχαιρετούμε εμείς που στα κρίσιμα χρόνια της εφηβείας μας μας πλούτισες με σπάνια εφόδια, εφόδια με τα οποία κτίσαμε τη σωματική, ψυχική και κοινωνική μας υπόσταση. Το Αίγιο δεν θα σε ξεχάσει ποτέ.

?️ Μια Πρόταση Τιμής

Ο σύλλογός μας, δημιούργημα κατά κύριο λόγο των αθλητών του Γιάννη Χρυσανθόπουλου, θα εισηγηθεί το κλειστό προθερμαντήριο που ολοκληρώνεται στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγίου να φέρει το όνομά του, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους αγώνες του για τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αιγιάλειας.

Ο Γιάννης Χρυσανθόπουλος υπήρξε ο άνθρωπος που δεν σταμάτησε ποτέ να διεκδικεί, να «ενοχλεί», αν χρειαζόταν, κάθε αρμόδιο φορέα, προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερες εγκαταστάσεις και οικονομικές διευκολύνσεις για τους αθλητές του. Η τοπική κοινωνία οφείλει αυτή την τιμή στον άνθρωπο που υπηρέτησε εκατοντάδες νέα παιδιά μέσα από το άθλημα του στίβου.

Στα πρώτα χρόνια του συλλόγου μας υπήρξε αρωγός και καθοδηγητής μας. Γι' αυτό και φέρουμε αυτή την πρόταση με ιδιαίτερη ευαισθησία και αίσθηση χρέους.

Του το χρωστάμε.