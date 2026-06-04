Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών στο Αγρίνιο

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εξιχνιάστηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση, δύο υποθέσεις

κλοπής και αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας ,στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση των

κλοπών και των διαρρήξεων, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε σήμερα (04-06-2026) το πρωί, αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης

και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες σε

περιοχές του Αγρινίου και του Παναιτωλίου.



Από την αστυνομική έρευνα και την αξιολόγηση των στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν για τη συμμετοχή τους στην κλοπή και στην αποδοχή

προϊόντων εγκλήματος δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ανάλογη δικογραφία.



Στην οικία του πρώτου κατηγορούμενου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία τηλεόραση 65 ιντσών μαζί με το τηλεχειριστήριό της, η οποία, όπως

προέκυψε, είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από κυλικείο αθλητικής εγκατάστασης (ΔΑΚ) της περιοχής.



Παράλληλα, προσήχθη ο δεύτερος κατηγορούμενος, καθώς από την ενδελεχή προανάκριση ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του σε διάρρηξη οχήματος που είχε

διαπραχθεί την 24-05-2026 στο Αγρίνιο, κατά την οποία είχαν αφαιρεθεί από το εσωτερικό αυτοκινήτου 25.000 ευρώ.



Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκε ένα επιβατηγό αυτοκίνητο, ως μέσο που σχετίζεται με την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων υποβάλλεται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Η προανάκριση και οι έρευνες για τυχόν συμμετοχή των ανωτέρω και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση

Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.