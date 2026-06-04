Η Συνδικαλιστική Δημοκρατική Ενωτική Συμμαχία για την απώλεια της Ευθυμίας Καλαβρουζιώτου

"Η Συνδικαλιστική Δημοκρατική Ενωτική Συμμαχία (ΣΥΝ.Δ.Ε.ΣΥ.) εκφράζει την βαθιά της θλίψη για την απώλεια της αγαπημένης μας Ευθυμίας" σε ανακοίνωσή της, η οποία έχεις ως εξής:

Η Ευθυμία μας υπήρξε ένα από τα Ιστορικότερα στελέχη του Εργατικού και Συνδικαλιστικού Κινήματος της Μεταπολίτευσης.

Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μοναχική και ταυτόχρονα ιδιαίτερα κοινωνική, που άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο.

Αγωνίστηκε με σθένος και συνέπεια για τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, για την Ισότητα, καθώς και για τις αρχές και τις αξίες της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης.

Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από ταπεινότητα, αλληλεγγύη και ανιδιοτέλεια, κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων όσων την γνώρισαν και συμπορεύτηκαν μαζί της.

Η μνήμη της και η πολύτιμη προσφορά της σε όλα τα μετερίζια του αγώνα θα παραμείνουν ανεξίτηλη παρακαταθήκη για το Συνδικαλιστικό Κίνημα και για όλους εμάς που είχαμε την τιμή να την γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί της.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.