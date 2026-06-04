Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προθεσμία στον 41χρονο - «Ήθελε να χωρίσει να φύγει, αλλά δεν είχε πού να πάει»

Από την πλευρά της η θεία της επίσης ανέφερε ότι ο 41χρονος «την είχε αποκόψει από παντού για να μην μαθαίνουμε ενώ αποκάλυψε πως όταν ήταν έγκυος την είχε χτυπήσει στην κοιλιά.« Μου τα έλεγε το παιδί ότι ζηλεύει. Είχε πάει η αδερφή της να δουλέψει σε ένα ξενοδοχείο και πήγε και αυτή για μεροκάματο, και αυτός την περίμενε, έκανε καρτέρι απέναντι, και παρακολουθούσε αν δει τι έχει. Αυτός την εκβίαζε ότι θα της πάρει τα παιδιά, και αυτή δεν είχε λεφτά» είπε στο ΑΝΤ1.

«Την είχε αποκόψει από όλους - Αν ζούσε ο πατέρας της δεν θα το είχε επιτρέψει»

«Ήθελε να φύγει. Δεν είχε πού να πάει, πού να πιαστεί. Ήθελε να φύγει να χωρίσει. Ήθελε να πάρει τα παιδιά της να φύγει, αλλά που να πάει, δεν είχε τους γονείς της να πιαστεί από ένα χέρι. Το τελευταίο διάστημα προσπαθούσε να βρει δουλειά πιο απελπισμένα» ανέφερε φίλη της 39χρονης Βασιλικής.

Ο 41χρονος φέρεται να ασκούσε διαρκή έλεγχο στις κινήσεις της, την παρακολουθούσε στενά και να την κακοποιούσε συστηματικά. Ο κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον των αρχών.

Συγγενείς και φίλοι της 39χρονης Βασιλικής μιλούν ανοιχτά για τη μακροχρόνια κακοποίηση που, όπως καταγγέλλουν, βίωνε από τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται ότι τη σκότωσε μέσα στο σπίτι τους ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στην Καλαμάτα.

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┋ Ελλάδα ┋ 04.06.2026 12:58

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Ενότητες στο άρθρο: ? «Ήθελε να φύγει, ήταν μόνη της, πού να πάει»? «Την είχε αποκόψει από όλους - Αν ζούσε ο πατέρας της δεν θα το είχε επιτρέψει»? Στον ανακριτή ο 41χρονος - Έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί? Την παρακολουθούσε με GPS

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Ήθελε να χωρίσει να φύγει, αλλά δεν είχε πού να πάει» - Προθεσμία στον 41χρονο

Ανοίγουν συνεχώς τα στόματα συγγενών και φίλων για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα που έχει σοκάρει? χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά ┋ ?️ Ανοικτό για σχολιασμό



Βία - Γυναικοκτονία - Ενδοοικογενειακή βία / Eurokinissi

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Ανοίγουν συνεχώς τα στόματα συγγενών και φίλων για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα που έχει σοκάρει. Για συστηματική κακοποίηση χρόνων μιλούν όλοι για τα όσα περνούσε η 39χρονη Βασιλική στα χέρια του 41χρονου συζύγου της, ο οποίος τη δολοφόνησε άγρια ανήμερα του Αγίου Πνεύματος μέσα στο σπίτι τους. Η ίδια φαίνεται λόγω οικονομικής κατάστασης και απομόνωσης από υποστηρικτικό κύκλο να έψαχνε τρόπο να αφήσει τον 41χρονο αλλά να μην τα είχε καταφέρει.



Διαρκή έλεγχο, στενή παρακολούθηση και συστηματική κακοποίηση φαίνεται να ασκούσε ο 41χρονος γυναικοκτόνος, ο οποίος έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί.

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«Ήθελε να φύγει, ήταν μόνη της, πού να πάει»



«Ήθελε να φύγει. Δεν είχε πού να πάει, πού να πιαστεί. Ήθελε να φύγει να χωρίσει. Ήθελε να πάρει τα παιδιά της να φύγει, αλλά που να πάει, δεν είχε τους γονείς της να πιαστεί από ένα χέρι. Το τελευταίο διάστημα προσπαθούσε να βρει δουλειά πιο απελπισμένα» ανέφερε φίλη της 39χρονης Βασιλικής.



«Την είχε αποκόψει από όλους - Αν ζούσε ο πατέρας της δεν θα το είχε επιτρέψει»



Από την πλευρά της η θεία της επίσης ανέφερε ότι ο 41χρονος «την είχε αποκόψει από παντού για να μην μαθαίνουμε ενώ αποκάλυψε πως όταν ήταν έγκυος την είχε χτυπήσει στην κοιλιά.« Μου τα έλεγε το παιδί ότι ζηλεύει. Είχε πάει η αδερφή της να δουλέψει σε ένα ξενοδοχείο και πήγε και αυτή για μεροκάματο, και αυτός την περίμενε, έκανε καρτέρι απέναντι, και παρακολουθούσε αν δει τι έχει. Αυτός την εκβίαζε ότι θα της πάρει τα παιδιά, και αυτή δεν είχε λεφτά» είπε στο ΑΝΤ1.

«Δεν πιστεύω ότι είχε κάποιον αλλά και να είχε να τη χώριζε όχι να τη σκοτώσει» πρόσθεσε στη συνέχεια για όσα κάποιοι λένε.



«Αν ζούσε ο πατέρας μπορεί και να μην το έκανε».



Στον ανακριτή ο 41χρονος - Έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί



Tην πόρτα του ανακριτή πέρασε ο 41χρονος γυναικοκτόνος σήμερα (4/6). Ο ίδιος επιμένει στο σενάριο της άμυνας, ισχυριζόμενος ότι υπήρξε καβγάς και πάλη με τη σύζυγό του πριν από το μοιραίο χτύπημα με το μαχαίρι. Παρ' όλα αυτά, τα στοιχεία της έρευνας φαίνεται να καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του. Τα όσα καταγράφει ο ιατροδικαστής προκαλούν σοκ, καθώς η 39χρονη έφερε συνολικά 45 μαχαιριές από μαχαίρι κουζίνας. Επιπλέον, στα χέρια της βρέθηκαν πολλά τραύματα άμυνας, κάτι που φανερώνει πως πάλεψε σκληρά για να κρατηθεί στη ζωή και να σταματήσει την επίθεση, αναφέρει το ethnos.gr.

Ο δράστης την έπληξε με απίστευτη αγριότητα στο κεφάλι, τον λαιμό, το στήθος και την πλάτη, μέχρι που η γυναίκα ξεψύχησε μέσα στο δωμάτιό τους.

Την παρακολουθούσε με GPS



Μετά το τραγικό τέλος, άνθρωποι από το περιβάλλον της 39χρονης αρχίζουν να μιλούν για την κατάσταση που επικρατούσε στο σπίτι. Φίλοι της αναφέρουν ότι τους είχε μιλήσει για σοβαρά προβλήματα στον γάμο της, περιγράφοντας σκηνές παθολογικής ζήλιας, μεγάλες εντάσεις και βίαιες συμπεριφορές.

Σύμφωνα με όσα καταθέτουν, ο 41χρονος την έλεγχε απόλυτα, φτάνοντας στο σημείο να τοποθετήσει μια συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του, ενώ είχε βάλει και συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι της οικογένειας, ώστε να ελέγχει κάθε κίνηση της 39χρονης.