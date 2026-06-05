Ο Ολυμπιακός πάει για την 6η συνεχόμενη νίκη του στο ΟΑΚΑ!

Ο πρώτος τελικός της σειράς της Α1 Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-26 ανήκει στην ιστορία με τον Ολυμπιακό, να κάνει το 1-0.

Τώρα η σειρά πηγαίνει στο Telekom Center Athens, το γνωστό μας «Νίκος Γκάλης» στο ΟΑΚΑ με φόντο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (05/06) και ώρα 21:00.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1 νίκες, πετυχαίνοντας παράλληλα την 172η στην ιστορία του κόντρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα πάει στο ΟΑΚΑ με στόχο την 6η του συνεχή νίκη εκεί!

Εντυπωσιακό το σερί, καθώς νίκησαν στο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα Ρεάλ και Φενέρ, δύο φορές τον Παναθηναϊκό φέτος, στην κανονική διάρκεια της Α1 και στην Ευρωλίγκα, ενώ το σερί άρχισε με τον τελευταίο αγώνα της περσινής Α1.

Ο Ολυμπιακός έχει να χάσει στο ΟΑΚΑ από τις 30 Μαΐου 2025, 80-68 από τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Α1. Ακολούθησαν πέντε αγώνες, πέντε νίκες και η κατάκτηση της Α1 πέρυσι και της Ευρωλίγκα φέετος!

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός που προηγείται στα τρόπαια του μπάσκετ με 71 (7 Ευρωλίγκες, 1 Διηπειρωτικό, 40 πρωταθλήματα, 22 Κύπελλα, 1 Σούπερ Καπ) έναντι 36 (4 - 1 - 15 - 12 - 4) του Ολυμπιακού, έχει σαφές προβάδισμα και στην ιστορία των μεταξύ τους επίσημων αναμετρήσεων σε όλες τις διοργανώσεις όλων των εποχών.

Η πρώτη τους συνάντηση ήταν για το τοπικό πρωτάθλημα Αττικής, στις 20–01–1946 και έληξε 2-0 (α.α.) υπέρ του ΠΑΟ.

Τελευταία, η προχθεσινή στο ΣΕΦ. Έχουν παίξει στην Α1, στο Κύπελλο, στο Σούπερ Καπ και φυσικά στην Ευρωλίγκα. Σύνολο 329 αγώνες με τον Παναθηναϊκό να έχει νικήσει 171 φορές και τον Ολυμπιακό 158, ενώ οι πόντοι είναι 22.650 - 22.948 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα στο τοπικό πρωτάθλημα (17-15), στο πανελλήνιο (5-3), στην Α’ Εθνική (26-17) στην κ.δ. της Α1 (34-31) στα πλέι οφ της Α1 (54-49), στο Κύπελλο Ελλάδας (21-10), ενώ ο Ολυμπιακός προηγείται στην Ευρωλίγκα (23-7) και στο Σούπερ Καπ (3-0). Μοιρασμένες είναι οι νίκες (7-7) στα παιχνίδια της Α1 όταν αυτή διεξαγόταν από την ΕΟΚ και όχι από τον ΕΣΑΚΕ.

Ιδού και η λίστα με τα πέντε συνεχόμενα νικηφόρα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ:

Ημερομηνία Διοργάνωση Αγώνας Αποτέλεσμα

24/05/2026 EuroLeague F4 Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 85-92

22/05/2026 EuroLeague F44 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 61-79

30/03/2026 Stoiximan GBL Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101

02/01/2026 EuroLeague Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87

04/06/2025 Τελικοί GBL Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 88-99