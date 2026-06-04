Πάτρα: Όταν ο «ποδηλατόδρομος» γεννά Ομάδα Κρούσης- Τι λέει στο thebest.gr η Κωνστάντζα Μανιατοπούλου

Μια νέα πρωτοβουλία γεννήθηκε στην Πάτρα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους ποδηλατοδρόμους και τη μείωση των ατυχημάτων.

Δύο ενεργοί πολίτες, ο Ανδρέας Ηλιάδης και η Κωνστάντζα Μανιατοπούλου, ίδρυσαν την Ομάδα Κρούσης Ποδηλατοδρόμων Πάτρας, ανταποκρινόμενοι στα καθημερινά προβλήματα που βιώνουν οι ποδηλάτες στους δρόμους της πόλης.

«Η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη να προστατεύσουμε εμάς και τους συνανθρώπους μας στους δρόμους», αναφέρει στο thebest.gr η κ. Μανιατοπούλου, τονίζοντας την προσωπική τους εμπλοκή σε ατυχήματα λόγω κακής υποδομής. Οι αριθμοί που παραθέτει είναι ανησυχητικοί: «Κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, γίνονται ατυχήματα. Πέφτουν τουλάχιστον 4 με 5 άτομα την ημέρα».

Όπως εξηγεί η ίδια, «ο σκοπός της Ομάδας Κρούσης είναι η μείωση των ατυχημάτων που αφορούν στους οδηγούς ποδηλάτων, η ασφάλεια των ποδηλατοδρόμων και η ενίσχυση της μετακίνησης πολιτών όλων των ηλικιών μέσω ποδηλάτου και πατινιών, που συμβάλλουν, εκτός των άλλων, στη μείωση της κυκλοφοριακής κίνησης και των ατμοσφαιρικών ρύπων στο κέντρο της πόλης».

Το επίκεντρο των προβλημάτων εντοπίζεται σε συγκεκριμένο τμήμα του ποδηλατοδρόμου. Η ομάδα εστιάζει πρωτίστως στο σημείο όπου διακόπτεται ο ποδηλατόδρομος, ανάμεσα στην Πύλη 7, τον επιβατικό σταθμό «Κανελλόπουλου» και την οδό Νόρμαν, όπου συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα. «Οι λακκούβες που είναι εκεί δεν είναι η αιτία του προβλήματος. Η αιτία είναι η αυλάκωση στις ράγες», διευκρινίζει η κ. Μανιατοπούλου.

Η ομάδα δεν περιορίστηκε στην καταγγελία του προβλήματος, αλλά προχώρησε σε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, αποκαλύπτουν ένα χρόνιο αδιέξοδο. «Επιδιώξαμε και συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη, με τον Αντιδήμαρχο Έργων και Υποδομών κ. Μελά και τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη κ. Μπονάνο, που μας είπαν ότι το συγκεκριμένο σημείο αφορά εργασίες που πρέπει να γίνουν από τον ΟΣΕ και ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες συνεργασίας, αλλά ο ΟΣΕ δεν συνεργάζεται. Παλιότερα είχε μπει στο ΕΣΠΑ, όταν ο Προαστιακός θα πήγαινε στην Κάτω Αχαΐα, να μπει συνθετικό καουτσούκ -ελαστομερές- αλλά είπαν ότι δεν βρήκαν το υλικό και δεν το έβαλαν. Όπως μας είπε ο Δήμαρχος, ο ΟΣΕ πρότεινε να βάλει τσιμέντο στις αυλακώσεις ώστε να μικρύνουν, όμως ένα ποδήλατο κούρσας ή ένα πατίνι που έχουν λεπτές ρόδες δεν μπορεί να καλυφθεί από αυτή την παρέμβαση. Δυστυχώς, δεν μας κάλεσαν ούτε στην αυτοψία που έκανε ο Δήμος με τον ΟΣΕ, και μας είπε ο Δήμαρχος ότι είναι δύσκολο να μας καλέσουν και δεν ξέρω γιατί».