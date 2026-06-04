Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Στρατηγική συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Ράδιο Ταξί Πάτρας για την τουριστική προβολή του Olympian Land

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, με τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Ράδιο Ταξί Πάτρας, Νικόλαο Καλυβιώτη, και τον Ταμία του Συνεταιρισμού, Ανδρέα Βασιλόπουλο, με αντικείμενο την ανάπτυξη συνεργασιών που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την προβολή της Δυτικής Ελλάδας ως σύγχρονου και ανταγωνιστικού προορισμού, αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Όπως τονίζεται, "συζητήθηκε η αξιοποίηση του φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού της ψηφιακής τουριστικής πλατφόρμας Olympian Land, με στόχο τη διάχυσή του στους επισκέπτες που μετακινούνται με ταξί στην Πάτρα και ευρύτερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφερειακής Αρχής του Νεκτάριου Φαρμάκη για τη δημιουργία δικτύου «πρεσβευτών του προορισμού», που συμβάλλουν ενεργά στην ανάδειξη των φυσικών, πολιτιστικών, γαστρονομικών και θρησκευτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Στη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε ότι οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί αποτελούν συχνά την πρώτη και την τελευταία εικόνα που αποκομίζει ένας επισκέπτης από έναν προορισμό. Για τον λόγο αυτό, η συμβολή τους στην ενημέρωση και καθοδήγηση των επισκεπτών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την ταξιδιωτική εμπειρία, που προσφέρει η «Ολυμπιακή Γη». Στο πλαίσιο της συνεργασίας, παραχωρήθηκε η σχετική άδεια χρήσης υλικού της πλατφόρμας Olympian Land, σύμφωνα με τους όρους αξιοποίησής της, προκειμένου να υποστηριχθούν δράσεις ενημέρωσης και προβολής που σχεδιάζει ο Συνεταιρισμός Ράδιο Ταξί Πάτρας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης δήλωσε: «Η τουριστική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα συνεργασιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου φορέων, επαγγελματιών και τοπικών κοινωνιών που λειτουργούν συντονισμένα για την προβολή του τόπου μας. Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί αποτελούν πολύτιμους συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Δρ Λαυρέντιος Βασιλειάδης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής, Δρ Γεωργία Παπασπύρου.

Στο πλαίσιο αυτό, αντίστοιχες δράσεις προγραμματίζονται με το ΚΤΕΛ καθώς και με τους συλλόγους και συνεταιρισμούς ταξί και στις τρεις ΠΕ"