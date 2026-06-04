43ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών: Εκδήλωση «Μια αυλή γεμάτη Ευρώπη» με μαθητές και εκπαιδευτικούς

Σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη και συγκινητική εκδήλωση, το 43ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών παρουσίασε την τελική δράση διάχυσης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA122, αναδεικνύοντας το έργο μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα από μια γιορτή πολιτισμού, συνεργασίας και δημιουργικότητας.

Η ανακοίνωση του 43ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Με εξαιρετική επιτυχία και μέσα σε κλίμα συγκίνησης, χαράς και δημιουργικότητας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στο κατάμεστο Θέατρο Royal της Πάτρας, η τελική εκδήλωση διάχυσης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA122 του 43 ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, με τίτλο «Μια αυλή γεμάτη Ευρώπη!».

Περισσότεροι από 500 θεατές –γονείς, συγγενείς, φίλοι των μαθητών και πολίτες της Πάτρας– παρακολούθησαν μια μοναδική γιορτή που απέδειξε έμπρακτα πως το δημόσιο σχολείο μπορεί να εμπνέει, να καινοτομεί και να δημιουργεί ουσιαστικές εμπειρίες μάθησης για τα παιδιά.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορύφωση της πολύμηνης προσπάθειας μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + με κωδικό έργου 2024-1- EL01-KA122-SCH-000234288, μέσα από το οποίο το σχολείο άνοιξε δρόμους συνεργασίας με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα και ανέδειξε σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους επίσημοι εκπρόσωποι τόσο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσο και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ανάμεσά τους ήταν η κα Ντάτσικα Γεωργία, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Σουρής Εμμανουήλ, Προϊστάμενος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Ζάγκος Γεώργιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης της 2ης Περιφέρειας Δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, η κα Παπαθεοδώρου Νίκη, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 43ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, καθώς και η πρώην Υποδιευθύντρια του σχολείου, κα Σπυροπούλου Μαρία.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε επίσης η παρουσία τεσσάρων Ιταλίδων εκπαιδευτικών από το σχολείο “I.C. via Maffi” της Ρώμης, οι οποίες φιλοξενήθηκαν στο σχολείο στο πλαίσιο δραστηριότητας παρακολούθησης εργασίας (job-shadowing) του Erasmus+. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά ακόμη και σε θεατρικό δρώμενο της εκδήλωσης, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Στον χαιρετισμό τους εξέφρασαν την αγάπη τους για την Ελλάδα, ευχήθηκαν πρόοδο και επιτυχία στους μαθητές και ευχαρίστησαν θερμά τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική κοινότητα για τη φιλοξενία και τη συνεργασία.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε ο σύντομος βιντεοσκοπημένος χαιρετισμός από τις Βρυξέλλες της κας Διονά Φαίδρας, Συμβούλου έργων Erasmus+ για την Ανώτατη Εκπαίδευση, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Η κα Διονά συνεχάρη το σχολείο για τη δράση και ευχήθηκε στους μαθητές να εξελιχθούν σε ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες, να σέβονται το περιβάλλον, να αξιοποιούν με ασφάλεια τις νέες τεχνολογίες, να μη μένουν ποτέ μόνοι απέναντι στις δυσκολίες και να καλλιεργούν καθημερινά τις αξίες της συνεργασίας, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.

Θερμά λόγια απηύθυναν και οι επίσημοι προσκεκλημένοι, οι οποίοι συνεχάρησαν μαθητές και εκπαιδευτικούς για τη σπουδαία προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ανοιχτής, σύγχρονης και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, συμμετείχαν μαζί με τη διεύθυνση του σχολείου στην απονομή επαίνων και αναμνηστικών στους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που φόρτισε συναισθηματικά το κοινό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μαθητές όλων των τάξεων παρουσίασαν θεατρικά δρώμενα, τραγούδια, παιχνίδια, χορούς και βιωματικές δράσεις, αποδεικνύοντας πως η εκπαίδευση γίνεται ουσιαστική όταν συνδυάζει τη γνώση με τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τη χαρά. Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλάμβανε δράσεις εμπνευσμένες από τις βασικές θεματικές του Erasmus + : τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, την πολυγλωσσία, την ευρωπαϊκή ταυτότητα, τη συμπερίληψη και την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν οι παραδοσιακοί χοροί που παρουσίασαν οι μαθητές, φορώντας παραδοσιακές ελληνικές στολές. Μέσα από τη μουσική, την κίνηση και τις φορεσιές αναδείχθηκε με ιδιαίτερο τρόπο το πνεύμα και ο πλούτος του ελληνικού πολιτισμού, συνδέοντας δημιουργικά την τοπική πολιτιστική παράδοση με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ταυτότητα του σχολείου.

Η σκηνή του Θεάτρου Royal μετατράπηκε σε μια πολύχρωμη ευρωπαϊκή αυλή, γεμάτη μουσική, κίνηση, συνεργασία και μηνύματα αισιοδοξίας. Το κοινό καταχειροκρότησε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ενώ τα θετικά σχόλια για την αισθητική, την οργάνωση και το υψηλό επίπεδο της εκδήλωσης ήταν ιδιαίτερα έντονα.

Ξεχωριστή υπήρξε η συμβολή των εκπαιδευτικών του σχολείου, οι οποίοι με αφοσίωση, παιδαγωγική ευαισθησία, κέφι και μεράκι κατάφεραν να δημιουργήσουν μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου, αποδεικνύοντας πως το ελληνικό δημόσιο σχολείο μπορεί να αποτελεί κύτταρο πολιτισμού, εξωστρέφειας και καινοτομίας. Μέσα από τη συλλογική εργασία, τη συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών και τη συνεχή επιμόρφωση, το 43ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών αναδεικνύεται σε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία και στην Ευρώπη.

Ο Διευθυντής του σχολείου, κ. Παναγιώτης Κακαβάς, συνεχάρη θερμά τους μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς για την καθημερινή τους προσπάθεια, το κέφι, τη δημιουργικότητα και το μεράκι με το οποίο στηρίζουν το έργο του σχολείου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης, τονίζοντας τη σημασία της ουσιαστικής συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, τους γονείς και τους θεσμικούς φορείς, ώστε κάθε παιδί να λαμβάνει την εκπαίδευση που αξίζει μέσα σε ένα ασφαλές, δημιουργικό και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε μέσα σε έντονη συγκίνηση, με τον αποχαιρετισμό των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης, οι οποίοι έκλεισαν έναν σημαντικό κύκλο της σχολικής τους ζωής, έχοντας στις αποσκευές τους εμπειρίες, γνώσεις και αναμνήσεις που θα τους συνοδεύουν για πάντα.

Το 43 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών απέδειξε για ακόμη μία φορά πως όταν η εκπαίδευση συναντά το όραμα, τη συνεργασία και την αγάπη για το παιδί, μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει μια «αυλή γεμάτη Ευρώπη».