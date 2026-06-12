Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίων Ονουφρίου του Μεγάλου και Πέτρου του Αθωνίτου.

Ποιοι Γιορτάζουν Σήμερα

Ονούφριος, Νούφρης

Πέτρος, Πετρούλα (για όσους επιλέγουν να γιορτάζουν τη συγκεκριμένη ημέρα, αν και η κύρια εορτή είναι στις 29 Ιουνίου)

Θρησκευτικό Υπόμνημα

Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Συναξαριστή, την ημέρα αυτή τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Ιωάννης ο Στρατιώτης

Ο Όσιος Τιμόθεος ο Ερημίτης

Οι Άγιοι Μάρτυρες Αντωνίνα, Ιωάννης, Ανδρέας, Ηρακλέμων και Θεόφιλος

Ο Όσιος Αρσένιος ο εν Κονεβία